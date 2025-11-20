Cuatro razones para visitar Aranjuez, ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco

cuatro.com 20 NOV 2025 - 11:14h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para escaparse Aranjuez

Además, viajamos hasta Vietnam, destino de moda y descubrimos por qué la Costa del Sol es conocida como la Costa del Golf

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, viajamos hasta Vietnam, destino de moda, visitamos Aranjuez, ciudad reconocida Patrimonio Mundial por la Unesco y descubrimos por qué la Costa del Sol es conocida como la Costa del Golf.

Visitamos Aranjuez, ciudad reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco

La Comunidad de Madrid cuenta con tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, esta semana te ofrecemos cuatro razones para conocer Aranjuez.

La ciudad ribereña es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo necesario para conocer a fondo su espectacular patrimonio.

El Real Sitio y Villa de Aranjuez , famoso por sus arboledas y sus huertas de fresas y espárragos , fue elegido como lugar de residencia primaveral de la Corona desde los tiempos de los Reyes Católicos.

, famoso por sus arboledas y sus , fue elegido como lugar de desde los tiempos de los Reyes Católicos. Pasear por sus jardines y visitar el Palacio Real es uno de los mayores atractivos en esta ciudad, junto con la Casa del Labrador y el Museo de Falúas Reales , sin olvidarnos del Festival de Globos que cada año se celebra allí.

y visitar el es uno de los mayores atractivos en esta ciudad, junto con la y el , sin olvidarnos del que cada año se celebra allí. Y, como no, su impresionante gastronomía, con numerosos restaurantes de calidad donde se pueden degustar los productos de la huerta de Aranjuez, con fama en toda España.

Además, viajamos hasta Vietnam y descubrimos La Costa del Golf

Vietnam es uno de los países más poblados del mundo, estando muy cerca de los cien millones de habitantes.

La capital Hanoi recibe su nombre de la gran cantidad de lagos que cruzan la ciudad y que definen su forma.

recibe su nombre de la gran cantidad de lagos que cruzan la ciudad y que definen su forma. En Vietnam se come y se bebe de todo , incluida la exótica carne de serpiente.

, incluida la exótica carne de serpiente. Las motos dominan un tráfico que, sorprendentemente, acaba siendo un caos, pero bien organizado.

que, sorprendentemente, acaba siendo un caos, pero bien organizado. La Bahía de Halong, Patrimonio de la Humanidad, es uno de los parajes naturales más hermosos del país.

Nuestra última parada es la Costa del Sol, también conocida como la Costa del Golf. La provincia de Málaga tiene la mayor concentración de campos de golf de Europa continental, alberga casi 70 campos de golf.