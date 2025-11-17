Cuatro razones para escaparse a Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco

cuatro.com 17 NOV 2025 - 17:11h.

En el programa de esta semana de 'Planes Cuatro', te damos cuatro razones para conocer a fondo Alcalá de Henares

Descubrimos las impresionantes playas de República Dominicana y te lo contamos todo sobre 'Cangrejos Albinos' el ciclo de charlas en Jameos del agua (Lanzarote)

Elsa Punset reflexiona sobre la salud mental y los peligros de las redes sociales: "Estamos viviendo de forma muy poco empática"

¡Bienvenidos a Planes Cuatro! En el programa de esta semana, descubrimos playas impresionantes en República Dominicana, te damos cuatro razones para conocer una ciudad Patrimonio Mundial como es Alcalá de Henares, conocemos a un nuevo invitado del ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos', en Lanzarote, y te damos cuatro razones para ver 'Cangrejos Albinos' y descubrir que Lanzarote es mucho más que playas.

Visitamos Alcalá de Henares, ciudad reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco

La Comunidad de Madrid cuenta con tres ciudades monumentales incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. Esta semana te ofrecemos cuatro razones para conocer a fondo Alcalá de Henares:

La ciudad complutense es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo suficiente para conocer a fondo su espectacular patrimonio.

es un destino ideal para una escapada de dos o tres días, tiempo suficiente para conocer a fondo su espectacular patrimonio. Desde el siglo XV y como cuna de Miguel de Cervantes , Alcalá de Henares es un destino europeo de turismo cultural y de aprendizaje del idioma español. La primera ciudad diseñada y construida como sede de una universidad.

y como cuna de , es un destino europeo de y de aprendizaje del La primera ciudad diseñada y construida como sede de una El visitante también debe recorrer su impresionante centro histórico o el Corral de Comedias, uno de los más antiguos que se conservan en suelo europeo

o el uno de los más antiguos que se conservan en suelo europeo Y para rematar la visita, nada mejor que recorrer la ciudad romana de Complutum, origen de la actual Alcalá de Henares y el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, que cumple 25 años.

Además, despedimos el ciclo de charlas 'Cangrejos Albinos' en Lanzarote hasta 2026

Lanzarote es más que sol y playas. Gracias a los Centros de Arte, Cultura y Turismo creados por el genio César Manrique, esta joya del Atlántico es un templo al paisaje volcánico.