Vuelven las Mágicas Navidades a Madrid, el mayor parque de la Navidad de España

Un año más, regresa la magia a Madrid con el emblemático Parque Mágicas Navidades, el mayor parque navideño del país

Torrejón de Ardoz vuelve a ser la Capital Europea de la Navidad con dos novedades en el parque: el Vuelo de Santa y la nueva edición del Ice Festival

Además, nuevos espectáculos para todas las edades, música, luces y un entorno navideño completan la experiencia, que se podrá disfrutar hasta el 6 de enero

De la mano de Productores de Sonrisas, referentes en entretenimiento familiar, el parque vuelve a presentar una experiencia inolvidable, cargada de tradición, fantasía y diversión, en un entorno que respira la esencia navideña.

Así, Mágicas Navidades brillará hasta el 6 de enero, envolviendo cada rincón del parque con una iluminación deslumbrante y una decoración con la que pretenden transportar a los visitantes al corazón de la Navidad. Quienes se acerquen podrán vivir hasta quince experiencias únicas pensadas para todas las edades y seis zonas de restauración con propuestas gastronómicas pensadas para todos los paladares.

Las grandes novedades de este año en 'Mágicas Navidades'

Este año, el parque presenta grandes novedades.

Un instante mágico en el que todo se detendrá: por primera vez en España, Papá Noel surcará el cielo en su trineo en el espectacular Vuelo de Santa , en el que las miradas se elevarán y la emoción se apoderará del ambiente.

, en el que las miradas se elevarán y la emoción se apoderará del ambiente. Además, se podrá visitar la cuarta edición del ICE Festival, donde el hielo cobra vida con la temática de este año: héroes y villanos. En él, escultores de todo el mundo han tallado gigantescos bloques de hielo para dar vida a los personajes más emblemáticos, desde leyendas mitológicas y héroes contemporáneos hasta los villanos más icónicos de la cultura popular.

Otra de las claves del parque es su pista de hielo, la única sobre un lago en España, con más de 1.000m2 y diseñada por el campeón Javier Fernández para patinar rodeado de luz, música y espíritu navideño.

Los espectáculos de la Puerta Mágica de 'Mágicas Navidades'

También, como no, los visitantes disfrutarán de la ya icónica Puerta Mágica, con dos novedades:

El videomapping del 'Casca Nueces' , un universo mágico donde Casca y Nueces, dos entrañables osos, nos guían por una historia encantada en la que la imaginación de una niña da vida a un castillo de sueños. Un espectáculo visual y narrativo que nos recuerda que la Navidad comienza cuando volvemos a creer.

, un universo mágico donde Casca y Nueces, dos entrañables osos, nos guían por una historia encantada en la que la imaginación de una niña da vida a un castillo de sueños. Un espectáculo visual y narrativo que nos recuerda que la Navidad comienza cuando volvemos a creer. El show 'El Secreto del Grinch'. Nadie sabe exactamente qué planea el Grinch… pero este año ha vuelto con un nuevo espectáculo en vivo: risas, música y mucha energía llenan el escenario con artistas y voces en directo, en un show que esconde una sorpresa en cada escena.

La experiencia la completan el Laberinto Mitológico, el Mercado de la Navidad, el Bosque de las Estrellas, el Camino de Belénb, Linternas de Asia, la Casa de la Navidad, y se suman a la zona de atracciones (con emoción y adrenalina para todas las edades) y un final con fuegos artificiales cada noche.