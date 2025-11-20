Mohamed y punto, a ‘Stevesite’, creador del contenido: “Tras revisar los contenidos, quiero recordar la importancia del ácido fólico para un buen desarrollo neuronal en la gestación”

Se hacen virales unos vídeos protagonizados por prendas de ropa y complementos realizados con jamón ibérico. Bolsos, camisetas, fundas de móviles e incluso, calles enteras, viviendas y hasta un superhéroe... Son imágenes realizadas con inteligencia artificial, pero bajo el sentido del humor podrían estar transmitiendo un mensaje de carácter racista ya que aseguran que son prendas que protegen a los ciudadanos de robos cometidos por inmigrantes de origen árabe.

‘Stevensite’, autor de los contenidos en redes sociales, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para explicarnos por qué se había vestido de arriba abajo con lonchas de jamón ibérico y no de cualquier otro alimento. El creador de contenido ha explicado que el jamón es lo que más representa a nuestro país y ante la opinión contraria de Nacho Abad, ha confirmado hacía quién iba dirigida su campaña: “Esas personas que vienen aquí de manera no legal, que vienen aquí a delinquir, no les gusta eso...”.

El presentador ha querido saber si las personas a las que estaba aludiendo el creador de contenido eran personas que no comían jamón y Steven ha sido claro: “Gente de origen magrebí, gente del norte de África”. Además, ha puntualizado cuál era su origen: “Que conste que yo soy francés y que mi padre es de Argelia... Llevo 33 años viviendo en Alicante, soy español, no hablo ni francés. No es racismo, es una necesidad. Mediante el humor tenemos que enseñar a la gente lo que está sucediendo”.Nacho Abad ha querido saber si tenía datos objetivos de la delincuencia realizada por magrebís y el Steven no los tiene: “Es mi propia experiencia, lo que veo por las calles”.

El presentador de ‘En boca de todos’ ha querido que Mohamed y punto diera su opinión sobre los contenidos creados por Steven y el colaborador ha comenzado su intervención con un consejo: “Tras revisar los contenidos, quiero recordar la importancia del ácido fólico para un buen desarrollo neuronal en la gestación, esto quiero que quede claro... Es una lástima que tus paisanos te hayan robado, yo lo denuncio... El que roba puede comer jamón y los árabes no somos alérgicos al jamón, pero si tú vas vestido de jamón lo primero que van a robar es el jamón en Navidad... Esto es racismo, se está dando a entender que los musulmanes tenemos alergia al jamón, es una tontería lo que haces”.

Steven ha intentado explicar que su “chándal de jamón ibérico” era una forma de denunciar la situación de delincuencia que vivimos desde el humor.