Pablo Fernández, ante las acusaciones de Pérez-Reverte hacía Podemos por promover un boicot

Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra han decidido cancelar y aplazar al próximo otoño el ciclo cultural “Letras en Sevilla” tras denunciar una campaña de presiones y amenazas en redes sociales. Según los organizadores, varios grupos anunciaron movilizaciones y posibles protestas violentas en el lugar donde debía celebrarse el evento en febrero.

La polémica se originó después de que algunos participantes, como el escritor David Uclés, renunciaran a asistir por la presencia en el cartel de figuras políticas como José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Tras esas renuncias, otros invitados también se retiraron, lo que, unido al clima de tensión, llevó a los organizadores a recomendar el aplazamiento del ciclo cultural.

Nacho Abad ha comenzado preguntando a Pablo Fernández, Secretario General de Unidas Podemos, si se considera “ultraizquierda”, como lo califica el escritor Pérez-Reverte:

“Yo me considero una persona muy de izquierdas y cada vez más de izquierdas”, respondía él. El dirigente morado ha explicado que Podemos no ha presionado:

“Esto es un ridículo espantoso de este señor, que está culpando a Podemos”.

“Lo que ha sucedido aquí es que varios ponentes, con el ejemplo de David Uclés, ejerciendo su libertad de acudir o no, han decidido no acudir”, explicaba el político. Además, Pablo Fernández ha afirmado que este ciclo cultural es una excusa para “blanquear el franquismo” y que el aplazamiento de estas jornadas es un “acto de reparación”.

Todas las bajas del ciclo cultural

Han sido muchas las caras conocidas que iban a participar en este ciclo cultural en Sevilla, organizado por Arturo Pérez-Reverte, y que finalmente se han dado de baja. En un primer momento, David Uclés anunció en redes sociales que no participaría, y tras él se produjeron más renuncias.

Entre los nombres que han decidido no acudir figuran Carmen Calvo, Félix Bolaños, Antonio Maíllo, Juan Echanove y Alejandro Amenábar. Por su parte, Pérez-Reverte ha lanzado un comunicado en sus redes sociales en el que denuncia “la intención expresada por grupos de ultraizquierda de manifestarse de forma violenta”, señalando directamente a Unidas Podemos.