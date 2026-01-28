Logo de cuatrocuatro
Las imágenes de Yolanda Díaz con José Tomé en Fitur tras ser denunciado por acoso sexual: Pablo Fernández (Podemos) lo califica de "error enorme"

Las imágenes de José Tomé con Yolanda Díaz en Fitur tras el escándalo por presunto acoso sexual. cuatro.es
No han pasado ni dos meses desde que José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, dimitiese como presidente de la Diputación de Lugo tras ser denunciado por acoso sexual por trabajadoras y militantes del PSdeG. 'Código 10' destapó el escándalo en exclusiva, y ahora hemos podido comprobar cómo la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aparece junto a él en Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La líder de Sumar es fotografiada junto a Tomé en una escena en la que también aparecen otros socialistas gallegos como el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o su sucesora, Carmela López. Además de estos, se puede observar la presencia de César Mogo, senador socialista, o de Lara Méndez, la número 2 de la formación en la autonomía. Esta última fue una de las primeras en negar cualquier tipo de actuación delictiva por parte de José Tomé, aunque más tarde se vio obligada a rectificar ante la presión.

El programa de Cuatro ha podido sacar a la luz más fotografías que cuestionan el posicionamiento del PSdeG con el escándalo. Pilar García Porto, la número 1 de los socialsitas en Lugo, es otra de las dirigentes que negó cualquier tipo de presunto acoso sexual por parte de su compañero de partido. En una imagen vemos como su jefa de protocolo le lanza indicaciones a José Tomé.

Juan Pablo Fernández, secretario de organización de Unidas Podemos, ha reaccionado en 'Código 10' al posado de Díaz junto a Tomé en Fitur. "Creo que es un error enorme de Yolanda Díaz, se ha equivocado gravemente. No puede ser que un hombre al que acusan ocho mujeres de presunto acoso sexual se vaya a sacar la foto con él a Fitur. Creo que se ha confundido y es un error", denuncia el político.

