Miguel Salazar Madrid, 28 ENE 2026 - 02:19h.

'Código 10' muestra en exclusiva imágenes del exdirigente de la Diputación de Lugo respaldado por la comitiva mayor

Exclusiva | La madre de una de las presuntas víctimas de José Tomé avisó a Besteiro del caso: "Me dijo que no podía hacer nada"

No han pasado ni dos meses desde que José Tomé, alcalde de Monforte de Lemos, dimitiese como presidente de la Diputación de Lugo tras ser denunciado por acoso sexual por trabajadoras y militantes del PSdeG. 'Código 10' destapó el escándalo en exclusiva, y ahora hemos podido comprobar cómo la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aparece junto a él en Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La líder de Sumar es fotografiada junto a Tomé en una escena en la que también aparecen otros socialistas gallegos como el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o su sucesora, Carmela López. Además de estos, se puede observar la presencia de César Mogo, senador socialista, o de Lara Méndez, la número 2 de la formación en la autonomía. Esta última fue una de las primeras en negar cualquier tipo de actuación delictiva por parte de José Tomé, aunque más tarde se vio obligada a rectificar ante la presión.

"Se ha confundido": lo que opina Pablo Fernández (Podemos) de la actuación de la vicepresidenta

El programa de Cuatro ha podido sacar a la luz más fotografías que cuestionan el posicionamiento del PSdeG con el escándalo. Pilar García Porto, la número 1 de los socialsitas en Lugo, es otra de las dirigentes que negó cualquier tipo de presunto acoso sexual por parte de su compañero de partido. En una imagen vemos como su jefa de protocolo le lanza indicaciones a José Tomé.

Juan Pablo Fernández, secretario de organización de Unidas Podemos, ha reaccionado en 'Código 10' al posado de Díaz junto a Tomé en Fitur. "Creo que es un error enorme de Yolanda Díaz, se ha equivocado gravemente. No puede ser que un hombre al que acusan ocho mujeres de presunto acoso sexual se vaya a sacar la foto con él a Fitur. Creo que se ha confundido y es un error", denuncia el político.