El político bromea con la coleta con la que se dio a conocer en Podemos: “Espero que me la compre un millonario”

Esperanza Aguirre responsabiliza a Rajoy de la aparición de Vox: "Incumplió todo nuestro programa electoral"

Compartir







Pablo Iglesias, llamado por algunos ‘el coletas’, ha afirmado públicamente que sigue conservando la coleta que marco su militancia política y que se cortó al día siguiente de dejar todos sus cargos en el Gobierno. Una coleta que ha asegurado que espera que algún día le compre un millonario.

“Que me la compre un millonario de esos que tienen una piedra del Muro de Berlín en su vitrina”, explicaba el exvicepresidente del gobierno en una entrevista. Una coleta que Iglesias se cortó al día siguiente de dejar todos sus cargos en el Gobierno y que asegura que su equipo de Podemos no le dejaba cortarse. Según explicaba, la guarda como un símbolo que espera que algún día le compre un millonario “Págame bien cara la coleta que yo te la vendo para hacer política con lo que gane… Lo digo todo medio en serio medio en broma”.

Un mechón de pelo que para Iglesias en ese momento ya tenía mucha carga negativa, pero no le dejan cortársela: “Tenía mucha carga negativa, hay mucha maldad acumulada en esa coleta… No me dejaban cortarme la coleta…”.

En la mesa de debate de ‘En boca de todos’, han llegado a pujar por la coleta de Iglesias: “La coleta del coletas, 100.000€, aquí lo digo” y Antonio Naranjo ha bromeado con la posibilidad de que Pablo Fernández también decida cortarse el pelo.

Pablo Fernández defiende la visita de Pablo Iglesias a Cuba

Tras las críticas surgidas hacía Pablo Iglesias como parte activa de la flotilla en ayuda a Cuba, Pablo Fernández ha conectado en directo con Pablo Fernández, secretario organización de Podemos, para conocer los detalles del exsecretario del gobierno. Además, ha entrado en un polémico debate con Nayare, periodista cubana exiliada en España y contraria al régimen cubano.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ