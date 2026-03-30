Cynthia, la víctima, llevaba solo dos meses sin pagar y había llegado a un acuerdo con la inquilina para aplazar el pago

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Con suma violencia y delante de dos niños pequeños, cinco hombres encapuchados entraron en la vivienda, les amenazaron con un cuchillo y les robaron, con el único objetivo de que abandonaran la vivienda. Un acto contratado por los dueños de la vivienda, quienes acaban de ser condenados a una pena de prisión.

Tres matones tiran la puerta abajo, cogen a una niña de cuatro años en brazos, la ponen un cuchillo en el cuello y amenazan a su madre para que se marche de la vivienda que tiene alquilada y que lleva solo dos meses sin pagar.

Cynthia, la madre desalojada a la fuerza por unos sicarios contratados por sus caseros, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ y ha recordado el horror que vivieron hasta que la policía llegó a la casa alertada por los gritos desconsolados de ella y sus hijos: “Nos fuimos del piso a los dos días porque mi hijo comenzó a tener depresión… Nunca nos dijeron que nos fuéramos, le explique los motivos por los que no les podía pagar, habíamos ido a los servicios sociales… Un domingo a las dos de la tarde decidió hacer esto con los niños dentro… Llevamos tres años de juicios, psicólogos, médicos… Nos vino muy grande todo, fue muy difícil, conocíamos a la dueña el piso, era amiga de mi madre, no se nos comunicó en ningún momento nada… Le pareció bien que aplazáramos el pago de esos dos meses…”.

Respecto a la versión de los propietarios, Cynthia asegura que lo niega en un primer momento: “Ella lo niega, se reunió conmigo a la semana de suceder eso para que quitar la denuncia… Me dice que venía a visitarnos a los niños y a mí, que a esas personas no las conocían…”, pero Ignacio Cabanes, periodista de ‘Las Provincias’, ha confirmado que los propietarios han reconocido los hechos en el juicio: “Admiten que buscaron a esas tres personas porque no les pagaban y querían que les echaran por la fuerza… Aprovechan que la pareja de víctima sale para entrar”.

Cynthia ha querido dejar claro que las personas contratadas eran personas violentas: “Son personas con antecedentes policiales en su país, no son personas de desokupación, eran criminales… Vinieron aquí exclusivamente para esto y se volvieron a ir… Ella sabía quiénes eran, era un familiar… Jamás he vuelto, metí todo en un trastero y me fui a casa de mi madre…”. Tras la realización del juicio, le han indemnizado con unos 6.500€ para Cynthia, un año de cárcel y una multa de unos 4.500€.

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