El falso cura, el enigma del 'caso Kitchen': "Pocos sabían que la familia contactaba con un capellán"

Daniel Montero 06 ABR 2026 - 15:51h.

Uno de los episodios más delirantes de la época de la 'operación Kitchen' fue el asalto de un hombre a la casa de Bárcenas, vestido de cura.

El asalto se produce en plena operación Kitchen, pero nada de eso se acreditó en el juzgado.

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Uno de los episodios más delirantes de la época de la 'operación Kitchen' fue el asalto de un hombre a la casa de Bárcenas, vestido de cura. Un episodio que, según la verdad judicial, nada tuvo que ver con el caso Kitchen pero que sigue,13 años después, levantando sospechas.

Su nombre era Enrique Olivares García, entró en octubre de 2013 al asalto en casa de Bárcenas mientras él estaba en prisión, armado con una pistola e insistió una y otra vez en que buscaba pendrives y discos duros del extesorero. Al final fue reducido tanto por el hijo de Bárcenas como por Sergio Ríos, el chófer del exsenador, que era el principal colaborador de la policía.

La familia Bárcenas dijo que durante el asalto aseguró que “le habían mandado”. Conocía la casa. Buscaba solo pendrives y discos duros. Documentación.

Llegó a la casa vestido de cura. Y aquí estuvo una de las claves. Poca gente sabía que Bárcenas y su familia utilizaban de enlace a un capellán que le visitaba en prisión y con el que había mantenido una relación importante. El asalto se produce en plena operación Kitchen, pero nada de eso se acreditó en el juzgado. Nada por ninguna de las dos vías. Durante su juicio, en 2014 el falso cura guardó silencio y fue condenado a 22 años por detención ilegal, tentativa de robo con violencia, tenencia ilícita de armas. Dijo que no quería hacer daño a nadie y que actuó solo.

En Kitchen fue llamado a declarar en 2021. Cuando le llama el juzgado estaba ya con un problema que le impedía declarar. Falleció en 2022.