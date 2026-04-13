Lara Guerra 13 ABR 2026 - 23:47h.

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Fernando Portillo, juez y expresidente del Foro Judicial Independiente, comparece en el directo de 'Horizonte' para desvelarnos la posibilidad de que Begoña Gómez se siente en el banquillo y valora las declaraciones de Félix Bolaños sobre el juez Peinado.

En primer lugar, sobre el momento procesal actual el juez detalla que "se han practicado todas las diligencias que le correspondía practicar y ha acabado para él la instrucción. Ahora las partes pueden pedir o no archivos, acusar...pero aún tiene que pasar mucho tiempo hasta el juicio"

Asimismo, asegura que "la decisión del señor Peinado tiene que ser recurrida y revisada por la Audiencia Provincial y habrá que ver la decisión que adopta. Las acusaciones serán las que delimiten las penas que se solicitan y si finalmente se abre juicio, hay que esperar a que se constituya un jurado y eso a su vez, puede alargar mucho. Estamos en una parte interesante, pero hablamos de muchos meses...puede ser fácilmente año o año y medio. Esto es costoso y va para largo"

Fernando Portillo: "No puede un ministro de Justicia pronunciarse en esos términos contra un juez"

Sobre Bolaños, el expresidente del Foro Judicial Independiente asegura que "es un despropósito, una falta de respeto institucional que todo un ministro de Justicia se pronuncie en esos términos contra un juez por una resolución que no le gusta. Un ministro no puede hacer ese desdoblamiento y lo ha hecho en un acto convocado por él mismo para presentar unas becas para unas candidaturas".