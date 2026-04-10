Horizonte Madrid, 10 ABR 2026 - 01:59h.

Las declaraciones de Ester Muñoz, portavoz del PP, sobre la detención israelí de un casco azul han causado "revuelo"

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La audiencia de 'Horizonte', a través de la red social 'X', han preguntado mucho al programa sobre el tema del casco azul español detenido por Israel en el Líbano y liberado en menos de una hora por la protesta de España.

"Es un acontecimiento que tiene repercusión", señala Iker Jiménez. Sin embargo, "la polémica ha aumentado exponencialmente cuando la portavoz del Partido Popular ha hecho unas declaraciones y ha habido un revuelo", añade.

Las declaraciones de Ester Muñoz

"La ministra de Defensa ayer decía que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo detenido y por tanto me va a permitir que no diga que nos parece porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora, yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida pero, en cualquier caso, no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo", respondía a la prensa.

La opinión de Carmen Porter

Al escuchar sus declaraciones por primera vez, Iker Jiménez opina que "todos los personajes de la política y la sociedad parece que estamos o están, yo paso olímpicamente pero parece que están obligados a decir todo lo que pasa de cualquier asunto y a veces no se tiene la información justa o no".

Sin embargo, teniendo en cuenta que ella ha afirmado que no tiene toda la información, Carmen Porter reacciona: "Es verdad que yo creo que ha cometido un error porque no es lo mismo estar en un atasco una hora que estar en un país extranjero en guerra y ser un casco azul allí. Creo que se equivocan".