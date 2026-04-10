Horizonte Madrid, 10 ABR 2026 - 00:11h.

Detrás de cámaras, el magistrado ha mostrado su gratitud con Iker Jiménez y Carmen Porter

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Antes de que Ricardo Díaz y Salvador García-Ayllón se pronunciaran sobre el nuevo informe de la Guardia Civil que certifica una rotura de la vía casi un día antes del accidente de Adamuz, Iker Jiménez da paso en 'Horizonte' a Jesús Villegas para que diga lo que le acaba de decir a él ya que es "algo que todo español de bien puede entender" sobre el tema del tren.

Lo que el juez Villegas ha dicho detrás de cámara

"Os agradezco de verdad que no hayáis olvidado a las víctimas porque esto es más que un titular", eso es lo que ha dicho el magistrado detrás de cámara.

"Aquí hay gente que está sufriendo, no son mis paisanos cordobeses pero, aunque hubieran sido de cualquier otra parte de España, las víctimas no pueden ser simplemente materia de titulares", señala. Razón por la cual, concluye: "el seguimiento que estáis haciendo, al margen de las consideraciones legales o políticas, eso ya tiene un valor humano que yo agradezco de verdad".

Momento en el que Iker Jiménez se preocupa por saber cómo se siente el colaborador al ser una persona que viaja constantemente en tren: "Hombre, yo estoy muerto de miedo porque esto es una lotería macabra. Yo cada vez que tomo el tren me da la impresión de que me estoy jugando la vida. Eso es absolutamente inaceptable, al margen de los detalles técnicos y jurídicos".

Y es que "el ciudadano de la calle no entiende ni de leyes, ni de bajadas, ni de subidas de tensión. Lo que quiere es que cuando tome el tren no esté caminando por la cuerda floja", insiste Villegas.