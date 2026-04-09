Horizonte Madrid, 09 ABR 2026 - 22:29h.

La mesa de 'Horizonte' bromea sobre el pequeño incidente vivido en el directo

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Katty Garat daba su opinión sobre las declaraciones de Carmen Pano en el Tribunal Supremo por el juicio del caso Koldo cuando Iker Jiménez tenía un incidente en pleno directo de 'Horizonte' que hace que Jorge Calabrés se aparte repentinamente de su lado: "¡Aiba!"

Al ver qué había sucedido, el presentador se lamenta y bromea: "Esto en el fondo es una operación porque yo sé que Calabrés tiene material muy peligroso y, disimuladamente se lo he tirado. ¡Qué susto se ha dado!".