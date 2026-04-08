Horizonte Madrid, 08 ABR 2026 - 22:41h.

La UCO no consiguió hacerse con la foto que publica 'El Español' y que demuestra los pagos de comisiones de Aldama

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En la portada de 'El Español' aparece un sobre con una "ecuación extraña" que es "trascendental". Jorge Calabrés, subdirector del medio, explica su importancia en 'Horizonte' dado que es "la primera prueba gráfica que existe de un pago de comisiones de Víctor de Aldama a la trama de José Luis Ábalos".

Y es que en el día anterior el hermano de Koldo, Joseba García Izaguirre, declaraba en el Tribunal Supremo alegando no conocer el interior de los sobres que le daban en República Dominicana.

De hecho, mensajes que muestran en el programa y que puedes ver dándole play al video demuestran que le preguntaba cuánto era 10.000 dólares, cifra que aparece en el sobre, al cambio de moneda.

Un mensaje que en la conversación le pedía que borrase, razón por la que la UCO no encontraba la imagen del sobre. Sin embargo, ahora está en poder de Jorge Calabrés, quien explica a Iker Jiménez cómo ha conseguido recuperarla.

Joseba engañó al Supremo

Según asegura Jorge Calabrés, Joseba y su abogada Leticia de la Hoz alegaron en el Supremo que este mensaje del cambio de moneda es por un tema de la fruta del dragón y que desconocía el contenido del sobre. Sin embargo, "el sobre no hacía falta ni abrirlo porque lo pone fuera con una buena caligrafía", puntualiza.

"Es muy importante de cara al juicio"

El periodista asegura que esta prueba documental "es muy importante de cara al juicio" porque "no se tenía constancia gráfica de que el sobre tuviera dinero, ni de que Joseba García hubiera podido recogerlo y llevárselo a Koldo".

"Lo dije que la semana pasada que iban a salir pruebas que iban a demostrar que Aldama había dicho la verdad en muchas de las declaraciones y acusaciones que había hecho a los otros miembros de la trama y que no se habían podido demostrar hasta ahora", señala.

Además, es "la más importante hasta ahora" para el periodista "porque se hace en mitad del juicio y sobre todo porque demuestra que hay un falso testimonio de Joseba García en el Tribunal Supremo".