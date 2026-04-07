Miguel Salazar Madrid, 07 ABR 2026 - 23:09h.

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El piso que se investiga que José Luis Ábalos alquiló para Jésica, la que era su 'amiga', entre 2019 y 2022, es una de las pizas de la trama en la que el exminsitro y su exasesor podrían haberse lucrado. Uno de los motivos por los que Jésica no se mudó fue por un gato que ambos tenían mientras se veían asiduamente.

Jésica siguió viviendo en el piso de Plaza España tras cortar con Ábalos

Recordemos que el motivo por el que el exminsitro de Transportes alquilaba la vivienda era para encontrarse de forma más cómoda con su 'amiga'. Pero, tal y como ella misma ha contado en sede judicial, no podía cambiarse de casa por ese animal, ya que encontrar piso en Madrid donde se acepte a este felino es complicado según explica.

"Cuando rompe la relación con Ábalos, ella se queda en el piso porque es difícil en madrid encontrar piso y más con un animal", comparte el periodista Jorge Calabrés.

El informador desvela en 'Horizonte' el apodo con el que se referían Jésica y Ábalos al gato. "'Pequeño ratón', así lo bautizaban", dice el colaborador del programa de Cuatro. En las imágenes que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia observamos además cómo ese mismo gato aparecía en la felicitación que Jésica le envió a su 'amigo' por su 60 cumpleaños. "Aparece con dos frses, la primera es 'nuestro pequeño ratón', puede ser por el tamaño, y luego 'familia', porque era como su hijo adoptivo", explica Calabrés.