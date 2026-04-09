Lara Guerra 09 ABR 2026 - 00:04h.

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Ángel Moya, periodista de OkDiario, comparece en el directo de 'Horizonte' para detallar todo lo ocurrido en Montefrío, municipio de Granada donde la Guardia Civil mantiene desplegado un dispositivo oficial después de que un hombre de 45 años de origen magrebí agrediera el lunes con un hacha a dos mujeres. Ambas se encuentran bajo un pronóstico grave.

En primer lugar, Moya explica que "este detalle es importante. hemos publicado que en el momento en el que fue deteniendo lo que le dice a los guardias durante el traslado es que había sentido la llamada de Alá y que todos los cristianos deberían morir. Todavía no sabemos que ha declarado, se está prolongando porque se está investigando cuál es el motivo. Se está pensando si puede tener referencia, que no haya sido un lobo solitario, pero si que haya tenido cierta influencia religiosa".

Ángel Moya, periodista de OkDiario, revela más detalles

Por último, el periodista de 'Okdiario' detalla que "ya ha habido un detenido, un vecino esa misma noche, de 36 años, por resistencia a la autoridad que estaba intentando atracar una frutería que no tiene nada que ver con el detenido. Sí que es cierto que está habiendo tensión de grupos de etnia gitana que son dos de las personas que están heridas graves".