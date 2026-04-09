Horizonte Madrid, 09 ABR 2026 - 23:25h.

Ketty Garat ya publicó las declaraciones que Carmen Pano ha ratificado en sede judicial

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Este jueves ha declarado ante el Tribunal Supremo Carmen Pano, quien tenía negocios con Víctor de Aldama. La misma ha asegurado en sede judicial que había entregado dinero metálico hasta en dos ocasiones.

Y es que Ketty Garat, presente en la mesa de 'Horizonte', y Jorge Calabrés fueron dos de los primeros periodistas que publicaron esta información y tiraron del hilo. Razón por la cual la colaboradora siente gratitud con la declarante por haberse ratificado en sus palabras.

"Se nos montó una operación de cacería"

Tal y como recuerda Iker Jiménez, cuando apareció el nombre de esta señora que llevaba bolsas de dinero a Ferraz, "en el ámbito de la prensa muchos no lo creyeron". No es el caso de los colaboradores, quienes hablaron con Carmen Pano antes que nadie y que se encuentran en la mesa del programa.

"A Carmen Pano no se le puso en duda, se le puso en duda y se le montó una auténtica operación de cacería así como se nos montó una operación de cacería a los que destapamos a Carmen Pano y los que contamos en exclusiva todo lo que hoy se ha ratificado en sede judicial", recuerda Ketty Garat.

Por esta razón, considera que para los que son periodistas este hecho "es gratificante" tanto "desde el punto de vista ciudadano" como "democrático".

"El ver que partiéndonos la cara aún 4 años después a la sede de la justicia llega la verdad y se demuestra la verdad que hemos publicado partiéndonos la cara los periodistas libres de este país", añade. "Carmen Pano, para mí me merece una deuda de gratitud personal, ya no periodística, personal", concluye.