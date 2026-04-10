Horizonte Madrid, 10 ABR 2026 - 01:21h.

Por internet recorren algunos videos virales que han construido teorías de la conspiración

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Hablando de los materiales que podrían interesar de la Luna en 'Horizonte', Carmen Porter se pregunta si tiene algo que ver el vídeo que circula por internet en el que se ve los diferentes colores de la Luna.

Un video que Javier Sierra califica como "muy interesante" por un motivo: "En realidad lo obtiene en el año 1992 la sonda Galileo que es una sonda que nosotros enviamos a Júpiter". Por lo tanto, "no es de ahora, no es de esta misión Artemis".

"Es de hace muchísimos años y es una imagen de la Luna capturada por esta sonda que iba a Júpiter y que la obtuvo con filtros. El ojo humano no ve esos colores, solamente a través de los filtros de aquella cámara, como digo, de hace tantos años", insiste el escritor.

Y es que con esta misión nos encontramos en un momento de "mucha pulsión en las redes". Es más, "ha habido mucha intoxicación" o, como dice Enrique de Vicente en un juego de palabras: "Mucha 'infoxicación'".

Para entender el concepto, ponen de ejemplo las declaraciones del comandante de la misión diciendo que era la primera vez que se iba a la Luna. "Eso se ha repetido hasta la saciedad y se ha utilizado como conspiración... '¿Ves como no fuimos en el Apolo 11?'". Sin embargo, Javier Sierra pide "cuidado" dado que "la frase no estaba completa".

La información falsa sobre el despegue del cohete

Iker Jiménez, en esta ocasión, recuerda que hay filmaciones que recorren el internet y con las que se ha dado a entender que se había eyectado a los tripulantes en el despegue.

"En el fondo es falta de cultura sobre lo que suponen estos lanzamientos", señala Javier Sierra. "Esas cápsulas están ahí desde la noche de los tiempos y se utilizan para la evacuación en caso de problemas", añade.

De hecho, "las cápsulas no tendrían que haberse desanclado" ya que se debe a "un error mecánico": "La vibración del Artemis superó todas las previsiones y aquello se desancló y ha generado una teoría de la conspiración".