Miguel Salazar Madrid, 13 ABR 2026 - 23:49h.

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Unas imágenes que hemos podido ver en 'Horizonte', a las que ha tenido acceso el tabloide digital 'The Objective', evidencian el momento en que Claudio Rivas, líder de la trama del fuel, celebra "que le daban la licencia" de operadora de hidrocarburos para la operadora Villafuel SL.

De fondo suena la canción que interpreta Julio Iglesias 'Soy un truhán, soy un señor', mientras baila sobre un yate de lujo que supuestamente compró junto con Víctor de Aldama.

Los detalles de las imágenes

Teresa Gómez, la periodista que ha destapado la noticia, da todos los detalles del vídeo. "Vemos a Claudio Rivas, el socio de Aldama en la trama de los hidrocarburos y la persona investigada por defraudar 213 millones de euros en el IVA y la persona que le regaló ese chalet en La Alcaidesa a Ábalos a cambio de ayudarle en esas gestiones para que le diesen esa licencia de operadora", comienza diciendo en el programa de Cuatro.

La informadora traslada que los primeros acercamientos para el logro de la licencia comenzaron en el mes de septiembre de 2020. Le otorgaron, siempre citando las mismas fuentes, esa vivienda ubicada cerca de Sotogrande a cambio presuntamente de favores políticos. Además, "le dieron 600.000 euros".

Teresa Gómez destaca una cuestión clave en relación con lo que muestra este vídeo. "Lo más importante: la presunta organización criminal de Koldo y Ábalos no se circunscribe a ellos, es que la licencia de operadora no las daba el ministerio de Transportes, las daba el ministerio de Transición Ecológica con el visto bueno del de Industria.