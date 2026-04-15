Horizonte Madrid, 15 ABR 2026 - 23:07h.

En 'Horizonte' dan visibilidad a la desgarradora denuncia de una madre que, frente al Congreso, hace una desgarradora denuncia

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Uno de los temas principales de la noche del miércoles en 'Horizonte' ha sido lo que ha sucedido dentro, pero también fuera del Congreso de los Diputados. Allí esperaban unas "sillas muy especiales" porque "representaban un poco a las víctimas": 47 sillas, 46 de Adamuz más la de Rodalíes.

Con ellas pedían "lo que tienen que pedir las familias", señala Carmen Porter y eso es "que pague el culpable de todo esto". Algo que se ha escuchado también dentro del hemiciclo, donde han pedido la dimisión de Óscar Puente.

El programa ha "estado cerca de estas personas" desde que sucedió el terrible accidente y hoy destacan la denuncia de una persona: "Nos ponía a todos la carne de gallina y nos demostraba que tampoco se puede olvidar esto fácilmente a pesar de las peleas políticas".

La desgarradora denuncia de la madre de una víctima

Todas las peleas políticas "quedan en un segundo plano cuando vemos la fuerza de una madre que nos habla". En el programa se emiten las declaraciones de María Fernanda Tobaruela, madre de un fallecido en Adamuz, quien entre lágrimas confesaba a los medios lo que le decía su hijo sobre el deficiente estado de los trenes y las vías: "Decía 'Mamá, el día menos pensado me van a recoger con cucharilla porque todo esto está fatal'".