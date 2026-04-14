Miguel Salazar Madrid, 14 ABR 2026 - 23:11h.

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La Guardia Civil ha constatado que hubo una serie de personas que "forman parte del ministerio de Transportes" que, en la madrugada del accidente de Adamuz, "se saltaron el cordón policial y cogieron pruebas clave" de la tragedia ferroviaria.

Hay una imagen que capta el preciso instante en el que todo ocurre. La ha destapado el periodista Alejandro Entrambasaguas en el tabloide 'El Debate'.

Un "subordinado de Óscar Puente", en el punto de mira

"Son fotos que han hecho los agentes de la Guardia Civil a los que la juez que investiga el accidente ha encargado qué fue lo que pasó en el accidente, no solo en el accidente, si no con la custodia de las pruebas que son clave para averiguar qué fue lo que provocó el accidente", reporta el informador como podemso escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Una cuestión clave es la identidad de la persona que dio la orden de saltar el cordón policial. Siempre citando las mismas fuentes, este individuo sería "un subordinado de Óscar Puente", una persona que pertenece así al ministerio de Transportes. "Los agentes le han facilitado a la juez la identidad", asegura Entrambasaguas en 'Horizonte'.