Horizonte Madrid, 16 ABR 2026 - 22:52h.

Los colaboradores de 'Horizonte' recuerdan cómo actuó Francina Armengol en pleno confinamiento tras el último informe de la UCO

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El último informe de la UCO certifica que Koldo García, el entonces exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, gestionó directamente con la presidenta del Congreso de los Diputados la adjudicación de contratos millonarios a las empresas de Víctor de Aldama saltándose los canales oficiales.

Razón por la cual la UCO apunta que Armengol mintió en el Supremo y por el que Iker Jiménez opina en 'Horizonte': "La sensación es que personas muy importantes, mirándonos a la cara como yo ahora a ustedes, en los sacrosantos lugares de la política española le dicen a uno que no le conoce de nada".

Momento en el que los colaboradores como Miquel Giménez recuerdan cómo actuó Francina Armengol "en pleno confinamiento ilegal con el Congreso de los Diputados cerrado ilegalmente": "Fue captada y hay imágenes en plena fiesta en un bareto".

"Nos habíamos olvidado hasta de eso, Miquel. Por eso es muy bueno, por eso el programa es tan temible para tantos", reacciona el presentador.

Eduardo Inda, por su parte, recuerda cuando "dictó un toque de queda para los bares y restaurantes" siendo presidenta de las Baleares y "le pillaron en el bar de Palma a la una y media de la mañana saltándose el propio toque de queda que ella había dictado". Algo que "hemos visto a muchos poderosos haciendo eso en muchos países", señala Iker Jiménez.

La contextualización de Ketty Garat en el momento actual

La periodista afirma que "es muy importante contextualizar con lo que ocurrió en 2020" pero "contextualizaría con el momento judicial que estamos viviendo". Y es que asegura que "con lo que conocemos con este informe que llevábamos meses esperando, se le podría achacar un delito de falso testimonio" y explica el motivo. "Esto es una gravedad superlativa", insiste.

"Tenemos negro sobre blanco plasmado en un papel en un informe enviado al Supremo", señala. Razón por la cual "tienen el folio de lo que es la declaración y las palabras no es como cuando tu estás declarando de voz que puedes reinterpretar, aquí está escrito", apunta Carmen Porter.