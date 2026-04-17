Horizonte Madrid, 17 ABR 2026 - 00:47h.

El colaborador explica por qué viene "flasheado" de China, mientras que un activista chino da su visión contraria sobre el país

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A 'Horizonte' regresa "el gran, el crack, el inimitable, el único, don Ángel Gaitán". Así presentaba Iker Jiménez a su colaborador que ha vuelto de su viaje a China del que ha llegado "absolutamente flasheado".

Antes de contar su experiencia, quiere hacer "una pequeña declaración muy sencilla a todos los españoles": "Después de mi segundo viaje en China, tengo que decir que me declaro comunista. Ya no soy facha, ahora soy comunista".

Ahora poniéndose más serio, confiesa que "esto de catalogar con palabras o con frases a la gente, los sistemas o los gobiernos quizá no es lo correcto". Y es que se ha dado cuenta de algo: "He estado engañado durante muchísimos años y como yo, muchos españoles". Razón por la cual quiere "pedir perdón": "Yo cuando yo empecé las redes sociales yo daba mucha caña a lo chino como si fuese un producto malo, como si fuese un producto de baja calidad. Y claro, cuando llegas a China, y ya es el segundo viaje que hago en muy poco tiempo, y conoces muchas fábricas y conoces mucha gente de allí y te das cuenta".

Y es que Ángel Gaitán muestra con imágenes en el programa de lo que son capaces de hacer en tan solo ocho meses, algo que "en España sería impensable". Es en este momento en el que el colaborador habla maravillas de China cuando Carmen Porter se pregunta si solo le han enseñado lo bueno.

Sin embargo, cuenta que él pidió un traductor cada día y un guía diferente para obtener muchos testimonios: "Había gente que cuando les tocabas un poco el tema de política no les apetecía hablar porque ellos dicen que en la televisión no se habla de política, que en el día a día no se habla de política, que lo de ir a votar es como que les da igual". Y es que el colaborador se interesaba por conocer más sobre el Gobierno del país "donde hay una censura tremenda".

El motivo por el que Ángel Gaitán se declara comunista

La razón por la que se declara comunista es la siguiente: "He visto una seguridad en las calles, una limpieza en las calles, he visto a la gente segura, he visto mejores coches que en mi vida en la calle". Y eso no es porque haya estado en Shanghái dado que pidió que le llevaran a los pueblos "raros, pesqueros y de la gente campesina", y se ha dado cuenta de que "hasta el campo está súper modernizado". En definitiva: "Están por delante de nosotros 50 años y ya no los cogemos, ya no los cogemos".

Yuan Lee rebate su visión: "Prefiero vivir fuera de una jaula"

En la mesa también se encuentra un activista con el que cuentan en numerosas ocasiones para dar su idea "completamente diferente" sobre el país dado que él ha vivido "el lado oscuro".

"Me alegro muchísimo de que Ángel lo haya pasado muy bien China pero pienso que si se hubiera ido con un cartel de 'Abajo Xi Jinping' creo que le pasaría a otra historia", opina Yuan Lee.

Y es que "para un pájaro vivir en una jaula de oro, muy bien, tienes aire acondicionado, agua, comida, todo. Pero, al final, lo que tú quieres quizás es volar, un poco de libertad, un poco de pensar libre, porque al final somos seres humanos y somos seres divinos", añade.

Eso no quita que esté negando el desarrollo del país "porque el pueblo chino es un gran pueblo, es un pueblo trabajador, tiene muchísimo talento". Sin embargo, "otra cosa es que el sistema" dado que "si tú vas a China y le preguntas por la calle a un chino '¿Qué te parece Xi Jinping?', pregunta a 100 personas y no hay ni una que se atreva a decir mal".

Por lo tanto, concluye: "Prefiero vivir fuera de un jaula aunque haya viento frío, pero quiero vivir la vida auténtica".