Miguel Salazar Madrid, 20 ABR 2026 - 23:40h.

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María Jesús Montero asegura que el Partido Popular está haciendo "campaña" con su citación en el Senado para aclarar las presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -una investigación que afecta al organismo que dependía del ministerio de Hacienda, del que era titular-. En un momento de la comparecencia, la senadora María Caballero (UPN) le preguntaba por si era conocedora de las gestiones que presuntamente realizaba Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, para lograr el rescate de Air Europa.

La candidata del PSOE a las elecciones andaluzas aseguraba que le parecía "una pregunta ofensiva". De un momento a otro, Caballero le lanza una cuestión clave: "¿Pone la mano en el fuego por ella?"

"Es falso": la cuestionada afirmación de María Jesús Montero en la comisión del Senado

"¿Usted continúa con lo mismo, no?", continúa Montero. El periodista Alejandro Entrambasaguas detalla el "motivo" por el que la exvicepresidenta sale en defensa de Gómez pero evitar ir más allá y no pone la mano en el fuego por ella.

"Begoña Gómez ya fue señalada en un informe de la Guardia Civil, en uno de los informes que transmitió al Tribunal Supremo, como una de las personas a las que reucrrió la trama para acelerar el recate de Aire Europa", asegura el informador. "Cuando Montero sostiene que ya hubo por parte de la justicia un análisis de ese rescate, el de air Europa, y que no se detectó ninguna irregularidad, es falso", apostilla.

"El juez Peinado ha intentado investigar si Begoña usó su condición de la mujer del presidente para beneficiarse de ese rescate", ha compartido Entrambasaguas en 'Horizonte'.