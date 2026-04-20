Lara Guerra 20 ABR 2026 - 17:30h.

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Regino Martín, portavoz del CCOO de Correos. comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que el sindicato denuncie que la formación es insuficiente, que los manuales podrían contener errores y que hay oficinas relevantes como El Ejido que no ofrecen turno de tarde.

En primer lugar, Martín explica que "estamos intentando sacar de la economía sumergida y de la marginalidad entre medió millón y un millón de personas para otorgarles la ciudadanía. Creo que es difícil de discutir, Correos es la primera vez que lo hace; por mandato del Congreso se une como servicio público que atiende a tres misiones. La primera, que intente tener una ventanilla única para que la gente se pueda acercar a hacer trámites administrativos; segundo atender situaciones de emergencia nacional y la tercera, Correos está mandatado para la inclusión social".

Regino Martín, portavoz del CCOO de Correos: "No tiene sentido que se empezara a mover el 14 de abril"

Asimismo, el portavoz del CCOO detalla cuáles son los problemas que han encontrado en los manuales que se les ha entregado y aseguran que además, hay un problema de falta de plantilla: "La guía que han pasado contiene errores, hay cuatro o cinco críticas que se hacen de ese informe. Primero, que no se entiende la apertura de de 300 oficinas, la labor es llegar a que el ciudadano tenga la posibilidad e hacer trámites. Segundo, propusimos que se abriera 1.500 oficinas en una población de más de 5.000 personas. Por último, creemos que sabiendo que desde hace dos meses iba a empezar la regularización, no tiene sentido que se empezara a mover el 14 de abril. Es una falta de planificación, no es cuestión solo de esto, sino de falta de plantilla".