Miguel Salazar Madrid, 21 ABR 2026 - 22:38h.

El psiquiatra y colaborador de 'Horizonte' asegura que "no ve" enfermedad mental en Julio César Jasso

Video | El tiroteo desde la pirámide de la Luna en Teotihuacán: "Es una imagen gravísima"

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La policía mexicana continúa investigando el tiroteo en el que una mujer canadiense ha perdido la vida y otras siete personas han resultado heridas en Teotihuacán, una de las zonas más visitadas situada muy cerca de la capital del país.

El doctor Cabrera, psiquiatra y colaborador de 'Horizonte', comparte en directo cuál es su teoría sobre Julio Céssar Jasso Ramírez, el autor del tiroteo que sembró el terror. En el programa de Cuatro hemos podido ver además unas imágenes donde se puede interpretar un posible motivo del tiroteo. "¡Y vosotros y mierda, que habéis venido desde la puta Europa! No vais a regresar. Esto se construyó para sacrificar, no para que vengáis a hacer la puta foto de mierda", detalla mientras siempre el pánico.

"Rabia" y "rencor": la personalidad del atacante

"Aquí un psiquiatra no ve enfermedad mental, por mucho que la gente lo quiera ver. No se ve un psicótico que tenga un destino, él va a lo que va. Él comenta y además habla con bastante coherencia", relata el doctor Cabrera. Según este, "hay rabia" y "rencor" en él.

"Me da las sensación de que este hombe nace de esa versión que el Gobierno mexicano está generando en las masas mexicanas hacia la gente de fuera, que es una estrategia política cuando en un país tienes 120 millones de pobres", manifiesta.