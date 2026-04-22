Lara Guerra 22 ABR 2026 - 23:39h.

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Durante el access de 'Horizonte' se ha podido visionar las imágenes de Pedro Sánchez con el presunto coche que tenía al presentarse a sus primeras primarias; sin embargo, Ketty Garat, adjunta a dirección en 'The Objective' destapa el mito del Peugeot.

En primer lugar, Garat detalla los nuevos datos disponibles: "Hoy publicamos una información que suma importancia porque básicamente permite desmontar el mito del famoso Peugeot; ese coche con el que supuestamente Pedro Sánchez habría recorrido España en las primeras de 2016. El mito se remontaba de hecho unos años antes, a 2013, cuando se produce la primera votación de las primarias de 2024".

Además, asegura que "lo que hoy explicamos sobre la investigación realizada en el libro de 'Todos los hombres de Sánchez' es básicamente que el mito del Peugeot era mentira. No era este vehículo, sino un Mercedes, y no uno sino dos; uno blanco y uno negro. El primero anterior a las primarias y el negro a partir de 2016 con el que viajaba junto a Juanma Serrano; que era el propietario o la persona que había realizado el servicio de renting con la casa Mercedes y que, básicamente llevaba a Sánchez a los actos".

La periodista de 'The Objective': "Esto desmonta su campaña de marketing"

Por último, explica que "esto es importante porque esto desmonta la campaña de marketing para proyectar la épica del candidato que se enfrenta de manera precaria. También es relevante porque el modus operandi era aparcar a 300 metros de las sedes del Partido Socialista y hacía el recorrido a pie para reunirse con ellos y ocultar el Mercedes".