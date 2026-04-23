Horizonte Madrid, 23 ABR 2026 - 23:48h.

A pesar de que se sacó el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, Inda asegura que sigue sin cumplirse la Ley de Memoria por esta prueba

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"Aunque no es como lo de Ketty, pero no está mal", señala el periodista en 'Horizonte' en referencia a sus imágenes en exclusiva del Comité Federal del PSOE en 2016 antes de mostrar las que trae él al plató de 'Horizonte'.

En primer lugar, Eduardo Inda tiene en su poder "una foto en la cual aparece tu amiga 'la Paqui' con Carolina Perles y Pedro Sánchez en la campaña de las primarias" o, como señala Iker Jiménez, en el momento de "todo el follón".

Sin embargo, viene a resaltar algo "maravilloso" que sucede en la entrada del Valle de los Caídos, concretamente en la placa de la entrada de la Basílica: "Se les ha olvidado a Sánchez y a Bolaños".

¿Qué hay en el Valle de los Caídos?

A lo que se refiere Eduardo Inda es que "se llevaron el cadáver del dictador, pero esta placa se les ha olvidado": "En esta placa Bolaños y Sánchez, la Ley de memoria no la habéis cumplido y no cumplir la ley de memoria implica multas de hasta 20.000 euros".

Pero... ¿Qué es lo que pone en la placa? "Se ve 'Francisco Franco, caudillo de España, por la gracia de Dios'", lee el periodista. "Esta placa está a día de hoy en el Valle de los Caídos. Chapuza la Ley de Memoria", señala.