Horizonte Madrid, 24 ABR 2026 - 02:55h.

Así es vista la prioridad nacional desde el punto de vista jurídico, según tres jueces: Fernando Portillo, Esther Fernández e Ignacio González

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Iker Jiménez detiene el debate de la mesa de 'Horizonte' sobre el concepto viral de prioridad nacional aportando la información que les han dado tres jueces y, que de esta manera, sea más "completo": "Quedaba esa coordenada".

Los jueces se pronuncian sobre la prioridad nacional

El primero en hablar es el juez del Foro Judicial Independiente Fernando Portillo, quien quiere dejar claro que la prioridad nacional "no es concepto legal, ni jurídico" ya que "no aparece en ninguna norma, ni en ningún código de leyes": "Es simplemente una forma más o menos oficiosa de querer decir que los españoles van antes que los extranjeros en la percepción de ayudas, subsidios o acceso a servicios".

Y es que "es cierto que en ningún país los extranjeros pueden hacer todo lo que hacen los nacionales", señala. De hecho, en España "no pueden votar las elecciones generales o autonómicas o no pueden acceder a determinados puestos públicos".

Sin embargo, "priorizar a los españoles frente a los extranjeros con carácter general y para todo es contrario a la prohibición de discriminación que establece el artículo 14 de la Constitución Española", puntualiza.

Esto significa que "en cualquier caso, cualquier regulación que se estableciera en nuestro país respecto a este concepto debe evitar cualquier tipo de discriminación", añade la magistrada Esther Fernández Arjonilla.

Por último, Ignacio González Vega, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia, advierte: "Es algo que amenaza la convivencia y que conculca los valores constitucionales". "En este sentido, la discriminación creo que puede chocar en los tribunales de Justicia", concluye.