Horizonte Madrid, 24 ABR 2026 - 01:32h.

Iker Jiménez confiesa que estaba seguro que las declaraciones de Óscar Fernández Calle se iban a viralizar

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Antes de que los colaboradores de 'Horizonte' respondiesen a la pregunta de cómo afectará la prioridad nacional a la encrucijada nacional política, Iker Jiménez daba paso de una manera cómica gracias a un 'momentazo' con sus realizadores del programa a las declaraciones del portavoz de Voz en la Asamblea de Extremadura.

Eso sí, no sin antes recordar que en el programa del día anterior pusieron un total que el presentador confiesa que "sabía que iba a ser viral". Finalmente escuchan las palabras de Óscar Fernández Calle defendiendo la polémica actual, la prioridad nacional, asegurando que se trata de "sentido común y realismo".

"Le hemos puesto en órbita más todavía"

"Yo lo dije ayer y mira que en redes me dan unos palos. Ayer me lo daban todos: PSOE, Podemos, PP...", comenta Iker Jiménez, quien acto seguido manda "un fuerte abrazo" y señala: "Óscar Fernández Calle nos debe algo porque le hemos puesto en órbita más todavía porque, esté usted de acuerdo o no, ver lo que contaba iba a llegar al fondo del corazón de la gente y eso políticamente es un exitazo".