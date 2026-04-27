Lara Guerra 27 ABR 2026 - 17:13h.

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David Alandete, corresponsal de 'ABC', comparece en el directo de 'Todo es mentira' para desvelar cómo vivió la cena de periodistas donde se atentó contra Trump.

En primer lugar. Alandete explica que "por cuestiones de la vida me apunté tarde a la cena porque al principio Trump no iba a ir, pero cuando me enteré la solicité. La entrada me la dieron de los últimos y me quedé con una mesa donde estaban los premiados del periodismo; justo estaba al lado de mí al servicio secreto. Escuchamos unos golpes metálicos por el tipo de golpe, pensaba que se había caído un camarero, pero me giré y empecé a ver como la gente se caía al suelo. Parecía una alucinación"

Además, el corresponsal de 'ABC' asegura que "el atacante estaba justo en la parte contraria. Escuchamos a un agente secreto de Vance decir disparos. En este momento ya me preguntó un compañero de mesa. Me escondí debajo de la mesa y pensé esto hay que grabarlo. Me levanté con los brazos arriba para que los de servicio secreto no pensaran que estaba haciendo nada malo".

Por otro lado, el periodista confiesa que el hombre que continuó comiendo durante lo sucedido se debe a que "había un agente que tenía la espalda mal y no se podía tirar, así que siguió comiendo. De hecho, le hicieron una entrevista dónde dijo que no se iba a tirar a la moqueta sucia- Explica entre risas. A Vance le sacaron antes porque estaba sólo. Vi como Trump no quería agacharse ni salir y los agentes intentaron por todos los medios que se agachara. Él dijo que salió de pie, pero se tropezó. aunque él no va a admitirlo nunca. El equipo de Vance no protegió a sus periodistas, pero Trump sí que lo hizo; de hecho quería volver a dar el discurso. Era un discurso muy duro al parecer"

Por último, el corresponsal detalla que "yo estaba intentando avisar, pero habían capado la señal. Imagina a un periodista viendo eso sin poder avisar de nada. La gente empezó a llevarse las botellas de vino allí. Había poca seguridad, la entrada es un papel en le que pone cena de corresponsales dónde no aparece el nombre ni comprueban nada. Trump quiso quitarle hierro al asunto".