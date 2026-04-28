Horizonte Madrid, 28 ABR 2026 - 22:39h.

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La situación de la vivienda es límite. Miles y miles de personas tienen cada vez más complicado acceder a un alquiler asequible y en base al sueldo que cobran. Este martes, PP, Vox y Junts han tumbado el real decreto por el que se pretendía prorrogar el alquiler dos años a aquellos que lo tenían vencido entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La idea inicial, por lo tanto, era evitar que se pudiesen subir los precios para no asfixiar aún más al inquilino.

Carmen Porter se moja sobre la situación de la vivienda

Sin embargo, esto no ha salido adelante en un nuevo golpe parlamentario para Pedro Sánchez. La presentadora de 'Horizonte' Carmen Porter ha querido incidir en la situación de la vivienda tras la derogación del real decreto.

"Para los dueños de los pisos, no tienen por qué decirle lo que tienen que hacer o no con sus pisos", ha compartido la periodista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Porter insiste en que el propietario no debe salir afectado de esta medida. La indignación ha sido tal en la calle que una mujer se manifestado a gritos en el Congreso contra los políticos por el hartazgo de los precios del alquiler. "Si de repente cambia la vida de la persona, y no quiere alquilar dos años más su piso... ¿Por qué le tiene que obligar nadie?", se cuestiona Porter.