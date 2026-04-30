Lara Guerra 30 ABR 2026 - 00:02h.

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Entre las numerosas declaraciones de Aldama sobre el caso mascarillas, se ha nombrado en 'Horizonte' a Isabel Pardo de Vera; un momento en el que Jorge Calabrés se ha mostrado muy molesto por las declaraciones de otra de las colaboradoras, Irene Tabera.

En un primer momento, Tabera explicaba los numerosos mensajes que se mandaban Koldo e Isabel. Tras esto, la colaboradora comentaba: "Mira todo lo que ha tenido que aguantar Isabel Pardo de Vera con Adif para que ahora Óscar Puente no le deje volver a la empresa para la que logró su plaza".

Jorge Calabrés: "Ella era cariñosa con Ábalos y Koldo"

Sin dudarlo dos veces, Jorge Calabrés reaccionaba ante sus declaraciones: "Bueno a ver, Isabel está investigada por participar en comisiones y contratos adjudicados. Y está investigada también por haber facilitado la contratación de Jessica. Según ella aguantaba todo pero le decía a Ábalos 'con lo que yo te quiero', y también era cariñosa con Koldo García. Decir que ella tiene que volver a Adif..."