La trama Cerdán y su gran objetivo: la apariencia de legalidad

18 NOV 2025

El informe de la UCO recoge una foto donde están todos los implicados en la trama

El entorno de Cerdán recibe el dinero, siempre con operaciones de apariencia legal y siempre, sin que Cerdán aparezca por ningún lado.

El informe de la UCO recoge una foto donde están todos los implicados en la trama. Miembros de Acciona que querían negociar directamente una obra con el gobierno de Marruecos y se valieron de una visita del entonces ministro Ábalos donde también estaba Santos Cerdán y Koldo.

Dani Montero, Investigación Noticias Cuatro nos ayuda a entender las claves de la trama.

Con esta imagen en la retina ¿Cómo funcionaba esta trama para lograr el dinero?

En toda esta trama hay una clave que es la apariencia de legalidad. Que parezca que todo es legal. Tenemos a Acciona, que es una gran empresa, que se asocia con otra pequeña que es Servinabar. Sobre el papel, la gran empresa negocia una iguala del 2% sobre todas las obras que consigan juntos. Todos esos contratos son legales. Pero bajo cuerda, Cerdán tiene el 45% de esa empresa. La UCO duda además de que Servinabar hiciera los trabajos por los que recibía facturas, que entonces serían falsas.

¿Y una vez en manos de la empresa de Cerdán, ese dinero cómo se repartía?

Volvemos a la apariencia de legalidad. Las empresas pagan los impuestos. Hay que entender esa empresa como una hucha que tenía un dinero en apariencia legal, que engordaba cada vez más para Santos Cerdán. A partir de ahí el entorno de Santos Cerdán, sus familiares, los gastaba con tarjetas de crédito, siendo contratada y recibiendo 258.000 euros. Pagan sus alquileres. El entorno de Cerdán recibe el dinero. Siempre con operaciones de apariencia legal y siempre, sin que Cerdán aparezca por ningún lado. La UCO dice que son mordidas que está cobrando a través de sus familias.

Y ¿Qué papel tenía Ábalos en todo esto?

Ábalos era el gran jefe indio, la persona que decidía sobre todas las operaciones que le interesaban a Acciona. Entre Cerdán y Ábalos había una tercera persona que era Koldo que controlaba una de las sociedades cercanas a Servinabar. En las escuchas hablan de que se ha contraído una deuda con ellos dos de un millón de euros de la que han cobrado solos 600.000. En esa conversación Koldo le decía a Ábalos, en noviembre de 2023 que él era el hombre de su vida y que cuando muera, él portará su ataúd.

Reacciones

Acciona ha apartado de sus funciones a los dos empleados que aparecen en este informe. A Pedro Sánchez le han preguntado hoy ¿cómo es posible que nadie supiese nadie en el PSOE en todo este tiempo?. Pregunta a la que no ha contestado... Pedro Sánchez pide dejar trabajar a la justicia:

"El Gobierno de España, y la organización que yo lidero, desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones en este caso lo que hemos hecho ha sido colaborar con la justicia, actuar con contundencia, y ahora tenemos que dejar que la justicia actúe, hay que dejarla trabaja. Es el tiempo de la justicia, nosotros hemos asumido la responsabilidad política"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha instado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez a presentar su dimisión porque, según ha recalcado, el ultimo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "concluye que los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez habrían cobrado comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública del Gobierno de España".