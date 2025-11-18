La familia de Cerdán señalada en los informes de la UCO: "A Paqui la conoce todo el Corte Inglés"

Isabel Sanz 18 NOV 2025 - 20:31h.

Hemos pasado del "no tenéis corazón", o "ir a la casa de Ayuso", a ver a la familia de Cerdán involucrada en la trama por la UCO.

El informe de la UCO habla de la familia de Santos Cerdán como parte del sistema que utilizaba el exsecretario de Organización del PSOE para cobrar las supuestas mordidas.

Vamos a explicarlo: Para conseguir la adjudicación de una obra, por ejemplo, el túnel de Belate en Navarra, Acciona iba de la mano de la empresa de Antxón y Santos Cerdán, Servinabar.

De esta empresa, Santos Cerdán tenía una tarjeta de crédito. Esta empresa, pagaba dos pisos a Cerdán y de esta empresa se derivaban otras que pagaban a la mujer de Santos Cerdán, a la hermana y a su cuñado. Es parte del sistema que hoy conocemos gracias al levantamiento del secreto de sumario y el informe de la UCO.

El último informe aportado por la Guardia Civil al juez del caso Koldo revela que la empresa Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Santos Cerdán y revela la preocupación de su dueño, Antxón Alonso, por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista. "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta decenas de pagos de la familia Cerdán cargados a la cuenta de Servinabar, empresa de la que Cerdán se habría hecho con un 45 %, según una escritura localizada en un registro, aunque él asegura que nunca se llegó a formalizar.

La cuestión es que en este nuevo informe se indica que Servinabar no solo pagó el alquiler de un ático en Madrid, sino también comidas, unas vacaciones en Ibiza y otras en Tenerife a la familia.

Aunque la UCO expone que este informe no trata sobre la situación patrimonial de Cerdán -sobre el que anuncia uno específico-, apunta que hay pagos asociados a una tarjeta de Servinabar que por sus características y por la localización del establecimiento son atribuibles a la familia entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, el día antes de que se destapase el caso y Koldo García fuese detenido.

Hay 49 pagos por importe total de 7.470 euros en un restaurante situado a 170 metros de la casa de la familia en Madrid, así como desembolsos en Ibiza durante las vacaciones de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022 -un total de 1.795 euros- y también en Tenerife durante la estancia de la familia en agosto de 2023, por una suma de 1.259 euros.

En ese contexto, la UCO menciona la conversación en la que Antxón Alonso muestra "cierta preocupación" a su mujer por "los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos".

Como evidencias, los investigadores aportan una conversación vía whatsapp entre el empresario y su mujer:

Antxón: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". "Gastar y gastar". "Y restaurantes fin de semana sí y otro también".

Karmele: "Ya les vale".

A: "Todos de lo bueno lo mejor".

K: "Eso no es plan".

A: "Y encima no son nada discretos".

K: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro".

A: "Hemos quedado en pararlo".

"Se libra, de momento, no aparece su nombre": Antxon y Karmele tras la detención de Koldo

20 de febrero de 2024. La UCO detiene a Koldo García. Un día después el empresario navarro Antxon Alonso y su mujer Karmele, comparten las noticias y hablan preocupados..

-Se libra, de momento, no aparece su nombre, solo Ábalos...

-Ufff...

El que se libraba en ese momento era Santos Cerdán. Pero la UCO se había llevado muchas grabaciones de casa de Koldo y allí aparecieron sus conversaciones hablando de reparto de dinero. Tirando del hilo encontraron también un contrato que otorgaba a Cerdán el 45% de una sociedad poco conocida hasta ese momento: Servinabar, a nombre de Antxón Alonso. Apenas tenía diez empleados, pero participaba en grandes obras junto a otras compañías mucho más importantes como Acciona.

Cerdán siempre negó tener la mitad de Servinabar, pero la UCO no le cree, entre otras cosas porque según su investigación usaba una tarjeta de la empresa para gastos del día a día.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial en el marco del 'caso Koldo' y, a la vista de las actuaciones judiciales hoy conocidas, ha decidido además la suspensión cautelar en sus funciones de los empleados citados como investigados, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad.

La filial de Acciona afirma haber tenido conocimiento del auto dictado este martes por Leopoldo Puente, el magistrado-instructor de la causa especial 20775/2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el que se cita a declarar como investigados al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini y a dos empleados de la compañía (Olarte Sanz y García Alconchel), así como del informe policial incorporado a dicha causa.

El magistrado explica que, de lo actuado, se desprende la posible "participación" tanto de Justo Vicente Pelegrini como de Tomás Olarte y Manuel José García, por lo que les cita a los tres en calidad de investigados para el próximo 3 de diciembre a las 10, 11 y 12 horas, sucesivamente.

Pelegrini era el director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar --empresa vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso-- tras conocer el informe de la UCO sobre el que fuera 'número tres' del PSOE.

Por su parte, Olarte y García eran las dos personas que reportaban a Pelegrini desde sus respectivos puestos en Acciona.

A este respecto, la firma señala que de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y proveedoras del grupo, mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones.

Según la compañía, los contratos y pedidos asociados a estos proyectos "cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial".

Así, asegura que todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, "sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública".

Acciona Construcción afirma desconocer y, por tanto, "no puede asumir responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que el proveedor pueda haber dado a los importes abonados con arreglo a los contratos".

Al margen de lo anterior, la compañía niega la realización por su parte de pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial.

La empresa recuerda que, sin perjuicio de lo anterior y de manera preventiva, una vez conocidos los hechos que originaron esta investigación, decidió el pasado mes de junio la resolución de todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 y la terminación de la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini, hasta entonces director de Construcción para España.

En su comunicado, la firma manifiesta su confianza en el sistema público de contratación, su convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación y niega haber obtenido ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos.

Al hilo de esto, reitera su "compromiso" con la cultura de cumplimiento normativo y con los máximos estándares de ética empresarial, y anuncia que adoptará las medidas "oportunas" en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular.

Así, la empresa "se reserva el ejercicio de las acciones legales que le asisten en Derecho si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo como consecuencia de la actuación de las personas investigadas o de cualquier otra que hubiese podido lesionar los intereses de la compañía".

Acciona Construcción dice contar desde hace años con un sólido modelo de cumplimiento normativo sustentado en un código de conducta y diversas normas internas y protocolos accesibles para todos sus grupos de interés que está doblemente certificado con arreglo a las normas ISO 37001 y UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y Compliance Penal.

Por último, la empresa recuerda que ha venido colaborando con la Justicia desde el inicio de estas actuaciones, "y continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados".

La UCO detecta un tercer socio que tenía el 4% de Servinabar, empresa vinculada a Cerdán y a su "amigo" Alonso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Servinabar, la empresa de la que serían socios el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "amigo" Antxon Alonso, y que está en el foco de los presuntos amaños de obra pública del 'caso Koldo', tenía un tercer socio que lo era al 4%.

Así consta en el último informe remitido por la UCO al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre la presunta trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones por la que están investigados Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, además de varios empresarios, incluido Alonso.

En los registros llevados a cabo el pasado junio, los agentes de la UCO encontraron al empresario navarro un contrato privado por el que el 1 de junio de 2016 transmitía a Cerdán 1.350 participaciones de Servinabar, lo que suponía el 45% de la compañía.

Aunque tanto Cerdán como Alonso restaron importancia a dicho documento en sus respectivas declaraciones en el TS, reduciéndolo a un borrador porque no se elevó a escritura pública, el instructor, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO le han dado plena validez.

La Guardia Civil revela ahora que se ha localizado otro contrato de compraventa de participaciones --fechado el 12 de diciembre de 2016-- por el cual una tercera persona, que identifica como Jon Aritz Santamaría, "habría adquirido 120 participaciones de Servinabar", lo que supone el 4%.

Los investigadores explican que, "si bien no se ha observado en cuentas respaldo de esta operativa, lo relevante de este extremo radica en el tramo de participaciones que habrían sido traspasadas --1.529 a 1.649--, respetándose por tanto las que le habrían sido conferidas a Santos" en su día, de 1.650 a 3.000.

"De este modo, esta persona habría pasado a controlar el 4% de la sociedad, Santos el 45%, y acumulando Antxon el 51% restante", resume la Benemérita.

Servinabar pagó 44.645 euros de alquiler del ático en el que vivió Santos Cerdán en Madrid

La empresa Servinabar, vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, pagó 44.645 euros por quince meses de alquiler del ático en el que vivió el político con su familia en la calle de Hilarión Eslava de Madrid, y previamente abonó la renta de otra vivienda en la capital en 2017.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil calcula en su informe patrimonial sobre Cerdán, al que ha tenido acceso EFE, que Servinabar pagó un total de 62.840,26 euros por el alquiler de dos inmuebles en Madrid, a la luz de la documentación a la que accedido en los diferentes registros y requerimientos a entidades bancarias realizados en el caso Koldo.

Así, los pagos de Servinabar por el alquiler del ático en Hilarión Eslava, al que Cerdán se trasladó con su familia al prosperar la moción del censura contra el PP en junio de 2018, se prolongan de agosto de 2018 a octubre de 2019, fecha en la que la arrendadora firmó un nuevo contrato con el exdirigente socialista que entró en vigor en noviembre.

Hasta ese momento, el primer contrato estaba suscrito entre la arrendadora y Servinabar, y figuraba como ocupante de la vivienda Francisca Muñoz, esposa de Cerdán.

Por las quince mensualidades y los 2.450 euros que se pusieron de fianza, Servinabar abonó un total de 47.505,93 euros, de los que la UCO descuenta los 2.860,67 euros que la propietaria del ático devolvió al finalizar el contrato, con lo que la cifra queda en 44.645,26 euros.

La gestión del arrendamiento de esta vivienda, que la familia de Cerdán abandonó al poco de entrar éste en prisión el 30 de junio, también acarreó unos gastos por un importe total de 3.146 euros.

Estos también fueron abonados por Servinabar, de la que figuraba como propietario el empresario Antxon Alonso y con el que Cerdán estaría asociado al 45 % mediante un contrato que nunca fue elevado a público, a la consultora contratada, Consulting Moncloa.

Unos meses antes de alquilar esta vivienda, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, Servinabar, se hizo cargo también del alquiler de otra vivienda que Cerdán alquiló en Madrid en las proximidades de la Glorieta de Quevedo y por la que abonaba 800 euros al mes. Por esta vivienda, según las cuentas bancarias analizadas por la UCO, Servinabar pagó a su propietario un total de 7.200 euros.

La empresa de Antxon Alonso también sufragó el inmobiliario que Cerdán compró para amueblar el ático de Hilarión Eslava, señala el informe. Como prueba de ello, la UCO se refiere a un correo electrónico, del 23 de julio de 2018, que Alonso remitió a Cerdán y en el que daba cuenta de una transferencia bancaria de Servinabar de 2.210 euros bajo el concepto "muebles dormitorio Madrid".

Dos días más tarde, Cerdán le remitió otro correo a Alonso bajo el asunto "Compra en El Corte Inglés" en el que comerciales de este establecimiento pedían una transferencia por 5.520 euros como requisito previo al envío de unos muebles adquiridos en su centro de la calle Princesa.

En un tercer correo localizado por los agentes, del 8 de noviembre de 2018, un trabajador de El Corte Inglés le indica a Antxon Alonso que no se ha abonado un pedido realizado en agosto -una mesa auxiliar de 119 euros- y que había recogido la mujer de Cerdán. Al día siguiente de recibir este correo, Servinabar procedió al pago "por importe exacto" al de ese producto, según consta en las cuentas examinadas por la UCO.

En la sede de Servinabar se halló además una nota manuscrita referida al alquiler del ático y de su amueblado. Así, bajo la anotación de alquiler, aparecen las cantidades de 2.400 y 3.000, que coinciden, según la UCO, con la reserva que se abonó por el arrendamiento (2.450) y la segunda "se aproxima" a las que se pagó por el alquiler, que oscilaron entre 2.964,50 y 3.189, 18 euros.

Junto a estos conceptos se puede leer la palabra "muebles" junto a la cifra de 10.000. A este respecto el informe indica que de los pagos de muebles que se han podido acreditar por parte de Servinabar ascienden a 7.849 euros.