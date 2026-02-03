Pedro Jiménez 03 FEB 2026 - 22:36h.

La periodista ha contado todo sobre los nuevos documentos que han salido de uno de los mayores escándalos de las últimas décadas

El periodista Martín Varsavsky recuerda cuando uno de sus correos apareció en los archivos de Epstein: "Era difícil para mí defender mi postura"

Mamen Sala ha contado en 'Horizonte', prácticamente en tiempo real, la última hora sobre el caso Epstein, uno de los mayores escándalos y eposodios de abuso sexual, de poder y élites de los últimos años e incluso décadas. Pues bien, la corresponsal de Telecinco ha desvelado la última hora en el programa de Cuatro a través de una crónica y delante del Metropolitan Correctional Center, la cárcel de alta seguridad en Manhattan donde Jeffrey Epstein fue encarcelado en julio de 2019 tras ser acusado de tráfico sexual y donde posteriormente se quitó la vida mientras esperaba a su juicio.

Han pasado siete años desde aquel entonces, pero el nombre del magnate sigue todavía incomodando mucho a personalidades de las altas esferas, no solamente de EE.UU., sino del mundo entero: "En esta última tanda de documentos que se han publicado vemos algunos nombres repetidos, personalidades del mundo empresarial como Elon Musk o Bill Gates, del mundo académico y también de la política nacional e internacional". Uno de esos nuevos nombres que aparecen en los nuevos documentos es el expríncipe Andrés por unas imágenes comprometedoras con varias jóvenes y un intercambio de mensajes para coordinar una cita con una joven rusa, "inteligente y muy discreta".

Además, también aparece el nombre de Donald Trump: "Hasta en 1.000 ocasiones se lee en estos nuevos documentos". En resumen, hay un total de 12 denuncias por acoso sexual. Denuncias -dice Mamen Sala y según relata el FBI en la investigación- que "nunca se pueden corroborar": "Hay muchas víctimas a las que ni siquiera se llega a tomar declaración y por eso, el Departamento de Justicia no ve pruebas suficientes para emitir una acusación penal".

La corresponsal de Telecinco hace hincapié en que el hecho de estar en estos documentos no significa que se haya cometido un delito, "pero sí levanta preguntas incómodas sobre la relación de estos hombres con Jeffrey Epstein". Esta vez, el caso ha ido más allá y en cuanto al nuevo documento que se publicó el pasado viernes, algunos han sido retirados después de que "varias víctimas denunciasen que sus nombres no han sido tachados, algo que se hace constantemente".

"El daño ya está hecho"

Sobre esto último, el Departamento de Justicia asegura que "es un error humano" y este mismo miércoles, un juez escuchará a las partes, aunque el magistrado ha dicho que "poco se puede hacer, porque el daño ya está hecho", han sido las últimas palabras de Mamen Sala concluyendo así su crónica sobre la última hora del caso Epstein.