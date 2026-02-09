Pedro Jiménez 09 FEB 2026 - 23:01h.

El PP ha ganado las elecciones en Aragón, aunque la estrategia del partido azul de intentar gobernar en solitario sin depender de Vox ha fracasado de nuevo. Al conocerse los datos, su candidato Jorge Azcón ha comparecido dando las gracias a todos los votantes y se ha mostrado contundente en sus declaraciones, concluyendo su intervención afirmando que "desde Aragón decimos tic tac, el sanchismo se acaba". Pues bien, Iker Jiménez no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha hecho un guiño a Josep Pedrerol en su reacción a dichas palabras.

Jorge Azcón ha señalado de manera tajante que "los aragoneses no iban a permitir que la portavoz de las mentiras ganara", refiriéndose a Pilar Alegría, y ha mandado un mensaje final, subrayando las siguientes palabras: "Hemos ganado, vamos a gobernar y el gobierno del PP será para todos los aragoneses. Vamos a hacer que Aragón siga avanzando y sea imparable".

Por último, ha concluido su intervención con lo siguiente "Desde Aragón decimos tic tac, el sanchismo se acaba". Y es que el gesto de tic tac no nos puede recordar más a Josep Pedrerol y su famoso tic tac, que nació cuando Kylian Mbappé todavía no había llegado a las arcas madridistas y el presentador de 'El Chiringuito de Jugones' avisaba a la audiencia de que su fichaje pronto se cerraría por el club blanco con esta expresión: "Tic tac".

Desde ahí, la cuenta atrás para grandes eventos o noticias importantes resoplan al sonido de tic tac... hasta que Jorge Azcón ha vuelto a hacer uso de ello en sus declaraciones tras la victoria del PP en las elecciones aragonesas.

El guiño de Iker Jiménez

"Yo creo que aquí hay que acudir al maestro Josep Pedrerol. Perdonadme: Tic tac se dice como lo decía Pedrerol. Glorioso", ha indicado Iker Jiménez, mirando a cámara fijamente y pronunciando el mítico tic tac del también presentador catalán.