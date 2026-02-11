Pedro Jiménez 11 FEB 2026 - 21:54h.

El presentador de Cuatro ha invitado al presidente del Gobierno a acudir a 'Horizonte' y le propone una entrevista "sincera"

Iker Jiménez defiende 'Horizonte' en pleno directo y saca pecho: "Nuestro oficio es contar, con la libertad y la investigación"

Compartir







Pedro Sánchez se ha acordado de Iker Jiménez este miércoles en el Congreso de los Diputados, momento que se ha hecho muy viral en redes sociales. Y es que el presidente del Gobierno ha asegurado lo siguiente: "Íker Jiménez tiene audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa". Tras estas palabras, el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio' no ha dudado en responder en su programa en prime time. "Han empezado a llegar mensajes de radio, de redes...", ha comenzado diciendo. Un comentario del que Risto Mejide ha reaccionado en 'Todo es mentira'.

Tras estas primeras palabras, Iker Jiménez ha apuntado que ha sido en ese momento -en un día donde su principal cometido ha sido el partido de fútbol que ha jugado- cuando se ha hecho eco de lo que había pasado en el Congreso de los Diputados. "Lo primero, respeto absoluto a la institución que representa Pedro Sánchez. Le tengo tanto respeto que le invito a 'Horizonte'. Me extraña que le de usted esta importancia y me agrada incluso. Quiere decir que nos ve".

PUEDE INTERESARTE Jorge Calabrés destapa el mensaje que le envió Leire Díez tras una información que dio hace escasos días

El presentador ha señalado que desde 'Horizonte' "no hay texto ni guiones": "Este programa está abierto a todos los periodistas, pero muchos no querían venir... eso es otra historia". "Creemos en la libertad de expresión tanto como creemos en todas las instituciones", ha señalado Iker Jiménez.

"Usted se iba a sorprender..."

"Podría estar aquí. Todo eso de los bulos y la desinformación. Usted se iba a sorprender, aunque vea 'Horizonte', no le están asesorando bien del todo. Desde que 'Horizonte' es diario, llegamos a mucha gente. Esta franja es muy difícil, pero luchamos con nuestras herramientas. Algo ocurre. Detecto ciertos movimientos sorprendentes", ha dicho Iker Jiménez.

Además, ha señalado lo siguiente: "¿Qué mejor que vengas y charlemos un Presidente y un humilde periodista? Yo no pacto preguntas y sería maravilloso para usted. Sería una entrevista sincera. Me he quedado muy sorprendido y no quiero entrar en ningún tipo de debate. Bastantes problemas tenemos como para estar en este debate". "Nuestro oficio es contar y seguiremos contando. Para esto está este maravilloso programa", ha concluido.