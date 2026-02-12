Horizonte Madrid, 12 FEB 2026 - 23:53h.

Carmen Porter analiza la "imagen tremenda" en la que se ve a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama juntos en el banquillo de los acusados

Este 12 de febrero se ha producido la vista previa en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas en el que por primera vez han sido fotografiados en el banquillo de los acusados José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. En 'Horizonte', mientras el club de prensa comenta la vista, Carmen Porter hace una apreciación sobre esta imagen que Iker Jiménez ha tildado de "histórica" y esa es el contraste físico de los acusados.

La apreciación de Carmen Porter

La presentadora apunta que "se ve en los dos", o al menos así lo aprecia ella, "que el paso por la cárcel ha sido duro". Además, "vemos que Ábalos se queja continuamente de que le duelen las cosas", algo que señala que dijo su hijo Víctor Ábalos pues "no querían salir también por prescripción médica".

Por otra parte, este hecho contrasta más al tener al lado a Víctor de Aldama, quien solo estuvo un mes en la cárcel, y "se le ve como un señor ahí plantado, bien trajeado". "Cuando estás al lado y estás pasando en la cárcel lo que estás pasando y ves al que ha pactado el contraste cómo tienen que decir 'Oye, ¿estaremos haciendo bien?' Porque él ha pactado y si es que tiene cárcel, va a tener menos años de cárcel y nosotros nos estamos comiendo...", analiza la periodista.