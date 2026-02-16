Pedro Jiménez 16 FEB 2026 - 23:16h.

Según el barómetro mensual del CIS de febrero, el PSOE ganaría las elecciones generales con un 32,6% de la estimación de voto, casi diez puntos más que el PP, que cae del 23% al 22,9%. Y todo esto, pese al fracaso del PSOE en Aragón. La otra formación que crece según este barómetro es Vox, que sube hasta el 18,1% del voto, consolidándose como la tercera fuerza política a tan solo casi cinco puntos del PP. Pues bien, desde 'Horizonte' han reaccionado a estos nuevos datos arrojados este lunes por la institución comandada por José Félix Tezanos.

En primer lugar, Carmen Porter ha subrayado que es "el mejor chiste de la semana". Juan Soto Ivars, colaborador, escritor y columnista español ha subrayado que el presupuesto del CIS ha aumentado desde el año pasado a este: "Con los impuestos de todo el mundo se ha duplicado el presupuesto. Desde la pandemia hasta aquí. ¿Crees que está bien que Tezanos solo le de 10 puntos más al PSOE que al PP cuando el PSOE le ha duplicado el presupuesto?".

Las palabras de Ivars no se han acabado ahí, asegurando que "es el libro de autoayuda más caro de la historia": "Cuando Sánchez lee estos resultados del CIS se levanta de otra manera", ha dicho irónicamente.

Iker Jiménez, por su parte, ha comentado que tiene amigos suyos de izquierda que creen que este último barómetro "es una risa": "Lo pagamos todos los españoles". Ketty Garat, periodista, se ha mostrado también muy crítica, asegurando que lo que hacen desde Moncloa es "coger la matriz y cocinarlas de otra manera para obtener el resultado que es creíble": "Esto es lo que hace la Moncloa... pero es un presunto delito de prevalización". "Es un agujero negro", ha añadido.

Por último, Carmen Porter ha subrayado también su impresión ante estos datos de la siguiente manera: "Luego algunos dicen que los periodistas que hablan de Ovnis y de exorcismos no pueden hablar... si aquí hay más fantasmas, chupacabras, vampiros y agujeros negros que en cualquier programa".