Presupuestos, prórroga de alquileres y más medidas anticrisis, los retos de Cuerpo en plena guerra de Irán
Carlos Cuerpo se enfrenta a la obligación y ya casi reto de presentar unos presupuestos, algo que Montero no logró
Encima de la mesa tiene los efectos de la guerra, posibles nuevas medidas para afrontarla y la prórroga de alquileres.
El impacto de la guerra en los precios y en el crecimiento va a condicionar ahora, dice el Gobierno, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, pese a tres años sin presentarlos. Ya fuera de plazo, la guerra se ha cruzado en un Gobierno que ha visto cómo se va una vicepresidenta sin lograr ninguno.
El ministro de Economía y nuevo vicepresidente, Carlos Cuerpo, se enfrenta ahora a esa obligación constitucional y ha reiterado hoy que sí se va a presentar un proyecto de cuentas públicas,. Eso sí, se había comprometido a hacerlo en el primer trimestre, pero dice que la guerra obliga a revisar el cuadro macro que sostiene esos presupuestos porque el Banco de España ya ha advertido de que el PIB puede crecer menos y la inflación mucho más de lo previsto.
El vicepresidente pide más tiempo para los Presupuestos por la guerra de Irán
Dice que hay que ajustar los números al nuevo contexto geopolítico porque tanto el conflicto, como las medidas que se han puesto en marcha para mitigarlo van a tener efectos en los ingresos y gastos públicos.
Cupero ha abierto hoy la puerta a ampliar las medidas -la oposición las ve insuficientes-, incluso con nuevas rebajas fiscales si la situación empeora o se alarga en el tiempo. Vigilará, el vicepresidente la evolución de los precios para evitar que el shock energético llegue a la cesta de la compra.
La prórroga de alquileres vigente, por ahora
No se descartan nuevas medidas, pero hay otra que está todavía en el aire la convalidación de ese decreto que prorroga los precios de los alquileres a quienes tuvieran que renovarlos hasta finales del 27. Consumo ya advierte a las inmobiiliarias de que deben aceptar las prórrogas que se soliciten. De hecho ha enviado hoy una carta informándoles de que el decreto está en vigor, que es de obligado cumplimiento y que permite prorrogar los contratos con las condiciones actuales y una actualizacion máxima del 2% de las rentas. Hay dudas entre los expertos sobre la validez juridica de esta medida si el decreto decae, pero el ministro confía, dice, en que se logrará convalidarlo.