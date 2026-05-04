Europa apuesta por la energía nuclear mientras España cierra centrales

Cristina Montalvo 04 MAY 2026 - 14:46h.

Europa retrocede en su adiós a las nucleares mientras que España mantiene su plan para acabar con ella en 2035.

Úrsula Von der Leyen considera un error estratégico haber abandonado esta energía más barata y fiable.

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El gran desafío europeo pasa por aumentar la independencia energética y hoy la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha vuelto a señalar a las nucleares. Dice que son son autóctonas, más baratas y fiables..

A comienzos de marzo y con la guerra ya empezada la presidenta dijo que fue un error estratégico abandonar esta energía y desde entonces ha insitido en su apuesta por la nuclear anunciando 200 millones para levantar pequeños reactores. En todo el mundo se están impulsando planes para reforzar esta tecnología, también en Africa y Asia, más golpeados por los problemas de suministro. En Europa, Italia se está replanteando recuperar las nuclerares y Bélgica acaba de anunciar que da marcha atrás al apagón de sus centrales previsto para 2035 y que tratará de nacionalizarlas para que sigan funcionando.

En ese mismo año en está previsto el fin de la energía nuclear en España. Es el 2035 el año previsto para apagar la última central de las siete que se mantienen operativas. Pero tenemos a la vuelta de la esquina el cierre de Almaraz el año que viene. Las electricas que ya pidieron una prorroga han destacado su papel como escucdo energético ante crisis de suministro como la provocada por la guerra, pero el Gobiero insiste en que su continuidad no la van a pagar los contribuyentes y mantiene el calendario de cierres.. Al menos por ahora. Y todo, mientras se recrudece la crisis energética por el cierre de Ormuz. El ataque irání a los barcos de Estados Unidos ha hecho subir hoy el brent a los 113 dólares por barril. La OPEP trata de reforzar su posición tras la salida de Emiratos Árabes del cartel y ha anunciado que incrementará su produccción, un anuncio símbólico porque buena parte de ese petróleo extra está afectado por el bloqueo y no podrá llegar al mercado.