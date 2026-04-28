El apagón lo pagan en la factura los ciudadanos, no los políticos

Cristina Montalvo 28 ABR 2026 - 17:41h.

El sistema reforzados nos cuesta 600 millones de euros que se notan en la factura

Se cumple un año del apagón sin responsabilidades asumidas, sin culpables y sin tener claro lo que pasó.

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Se cumple un año del apagón sin responsabilidades asumidas, sin culpables y sin tener claro lo que pasó. Lo que sabemos es que fue un suceso sin precedentes y que no hubo una sola causa. Se han realizado hasta cuatro informes oficiales para explicar qué provocó que hace un año a las 12:33, la generación de electricidad se desplomara hasta llegar a esas dos palabras que dice la presidenta de Red Eléctrica que vio en su móvil: Cero nacional.

Hace apenas un mes se publicó el informe europeo de panel de expertos y concluye que el histórico apagón fue por la combinación de muchos factores: oscilaciones y fallos en el control de tensión y de potencia reactiva, rapidas reducciones de la prodcucción, desconexiones de generadores... Todo ello provocó una reacción en casacada en segundos que derivó en el apagón.

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No hubo un único culpable. Todos los informes coinccden en que fue una causa mulfactorial y en las recomendaciones para evitar que esto repita en un contexto en el que el sistema está cambiando mucho por la aportación de las renovables y que tiene más complejidad operativa.

Competencia, en su informe, se pide que se implanten medidas para mitigar los cambios bruscos de tensión y que se refuerce la coordinación entre los gestores de red y la visibilidad de sus redes. Y estas recomendaciones afectan tanto a Red Eléctrica como a los grandes operadores eléctricos, que siguen a la gresca por la responsabilidad de lo sucedido.

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Pero ya se han introducido cambios en el funcionamiento del sistema. Cambios normativos y operativos. El más importante es que desde hace un año el sistema eléctrico está funcionando en modo reforzado. Significa que hay más centrales térmicas, de gas, e hidroléctricas que están funcionando bien aportando energía o bien de reserva para poder controlar mejor las oscilaciones de tensión.Esto tiene un coste económico de hasta 660 millones, según Red Eléctrica. Mayor, según otros cálculos. Un coste que pagamos los consumidores en nuestro recibo de la luz.