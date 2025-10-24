Apagón: Las medidas de las empresas para estar preparadas

La amenaza de un nuevo apagón ha puesto en alerta a las empresas de distintos sectores.

Numerosas empresas ya aseguran su infraestructura en los Data Center y compran baterías y generadores

Compartir







La amenaza de un nuevo apagón ha puesto en alerta a las empresas de distintos sectores. Y no solo tecnológicas. Las medidas de seguridad son fundamentales para no perder todo el trabajo realizado. Cómo lo hacen. Antonio Lasso y José Luis Lara lo comprueban 'in situ' para Noticias Cuatro.

Las amenazas de un nuevo apagón general encienden las alarmas de miles de negocios. Pedro López Estepa, Director General España ‘Quintarius'’, es claro. "Nuestro negocio depende de ello". Esta empresa que presta servicios tecnológicas a nivel global no quiere repetir lo vivido en abril. "Nosotros teníamos reuniones estratégicas ese día que, por desgracia no pudimos acometer".

PUEDE INTERESARTE Red Eléctrica alerta de la posibilidad de otro 'apagón' tras detectar cambios bruscos en los últimos días

Durante últimos los meses han buscado la fórmula para evitar poner en riesgo su actividad. "Nos da la tranquilidad de que si eso pasa no le vamos a perder la cara", dice Estepa.

Los Data Center y la compra de baterías y generadores, claves

Numerosas empresas ya aseguran su infraestructura en los Data Center. "Nosotros tenemos nuestras medidas de seguridad para garantizar que en caso de un corte de suministro las empresas puedan acceder a sus datos exactamente igual que si no hubiera ningún problema", afirma Antonio Guerrero, Director tecnología y seguridad Trevengue Group.

Desde estas pantallas analizan cualquier amenaza. "Si algún sensor se pusiera en rojo me estaría indicando que hay algún tipo de fallo", señala Guerrero.

Una seguridad que ha salvado el trabajo de empresas como esta de neumáticos confiesa a Noticias Cuatro. "Nosotros teníamos la garantía de que nuestro Data Center seguía funcionando porque teníamos el feedback de que había países que seguían funcionando y haciendo pedidos", señala, Antonio Romero, Director sistemas Tiresur.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Medidas preventivas como los generadores y baterías que tanto aportaron aquel 28 de abril. "Se están anticipando muchas empresas a la hora de hacer estos pedidos", confiesa Kevin Palacios, Delegado comercial Granada Loxamhune.