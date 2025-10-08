Agencia EFE 08 OCT 2025 - 20:30h.

REE pide a la CNMC cambios urgentes en la operación del sistema ante el riesgo de un nuevo apagón

Red Eléctrica ha remitido un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide elevar a audiencia pública estas modificaciones

Red Eléctrica ha detectado en las dos últimas semanas "variaciones bruscas de tensión" en el sistema eléctrico español que pueden tener "impacto en la seguridad del suministro si no existen cambios" y, por ello, urge a aprobar modificaciones para reforzar el sistema.

Red Eléctrica ha remitido un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que pide elevar a audiencia pública estas modificaciones, pues estas variaciones, "aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, pueden desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".

Cambios bruscos en la generación renovable

"El operador relaciona estas variaciones con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión", subraya el documento remitido a la CNMC.

Así, incide en que estos cambios "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos", por lo que solicita la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema.

Esta propuesta tendría implicaciones en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión.

El operador contempla modificar las restricciones técnicas del sistema para reducir el desequilibrio de energía en tiempo real.

Así, busca obligar a los grupos programados a reservar toda su capacidad para ofrecerla en los mercados de balance, es decir, que las instalaciones no puedan reducir su reserva de potencia en los mercados intradiarios.

También contempla medidas de control e introduce ajustes en el proceso de validación del cumplimiento del servicio de control de tensión.

De esta manera, se incrementa al 90 % el requisito de muestras en situación de cumplimiento, además de aumentar a 60 valores el muestreo en cada periodo.

Esta modificación sería durante un periodo de treinta días naturales, prorrogables a petición del operador por periodos adicionales de como máximo quince días naturales.