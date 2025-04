Beatriz Corredor, la máxima responsable de Red Eléctrica, está en el punto de mira, pero no piensa en dimitir. "En esta casa se ha trabajado bien y dimitir sería como reconocer que no se ha actuado correctamente y no es así", ha manifestado, haciendo hincapié en que tienen todas las medidas de seguridad dispuestas para que esta situación no se vuelva a repetir, por lo que los ciudadanos "deben estar tranquilos".