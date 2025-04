Un apagón generalizado ha puesto en vilo a toda España. A las 12:35 horas se iba a luz en varios puntos del país provocando el caos. Desde Red Eléctrica Española han anunciado que han activado los planes de reposición del suministro eléctrico, en colaboración con las empresas del sector. Desde la DGT recomiendan no realizar desplazamientos si no son necesarios. Canarias no se ha visto afectada por el apagón.