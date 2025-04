La mala costumbre de tener todo el dinero en el banco y las tarjetas en el móvil, ayer jugó una mala pasada a muchos. No llevar encima dinero efectivo supuso un gran problema: “He dejado una pella aquí que ahora tendré que pagar”. Los datáfonos y los bancos online cayeron también, obligándonos a sacar las monedillas que teníamos al fondo del cajón: "Me tuvo que dejar dinero mi madre porque yo no tenía en efectivo”.