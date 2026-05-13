Javier Chicote defiende de las acusaciones de Florentino Pérez a su compañero del 'ABC' y desmiente que sea antimadridista

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Tras el rifirrafe vivido entre Florentino Pérez y Rubén Cañizares en rueda de prensa, 'Todo es mentira' recibe al periodista para que opine sobre esta polémica que ocupa en el día los medios de comunicación: "Está en su derecho de pensarlo y no me parece una opinión que me ofenda". Y es que, según señala, "el presidente tiene un pensamiento muy peculiar de los periodistas y los medios": "No descubro nada".

De hecho, desmiente que sus informaciones sean de tinte antimadridista y para corroborarlo pide ayuda a Javier Chicote, quien también se encuentra en el plató. "Por quien no conozca a Rubén, vamos a contar un intimidad", adelanta el colaborador.

El mote madridista con el que se refiere a Cañizares

El jefe de investigación del 'ABC' le pide a su compañero que diga cómo refiere a él cuando coinciden en la redacción ya que no le llama Rubén. "No, me llama Mourinho", confiesa el periodista. Algo que confirma Javier Chicote: "Yo le llamo Mourinho y él a mi Pep".

Momento en el que aprovecha para defender a Cañizares: "No es antimadridista, él es del Real Madrid pero no es ciego". Y es que, porque lo sea, no significa que no pueda publicar su noticia sobre Mbappé: "Es que es absurdo y nos dice el concepto que tiene del periodismo Florentino Pérez".

"Hay gente que se cree que un periódico es una trinchera y siempre tiene que defender en este caso al Real Madrid, al PP y al papá, y no es así", añade el colaborador. Sin embargo, Manu Carreño puntualiza que "levantar el teléfono y presionar es más viejo que el oficio": "No sorprende a nadie".

No obstante, Rubén Cañizares quiere dejar claro que no está molesto con Florentino Pérez: "A mi lo que me dio es un poco de pena porque después de 11 años convocas una rueda de prensa para dar explicaciones a tus socios y aficionados pues hazlo y no desaproveches la oportunidad".