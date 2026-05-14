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El crucero MV Hondius bordea hoy la península ibérica en su trayecto hacia los Países Bajos, donde se prevé que llegue a Róterdam en cuatro días. Allí, las autoridades locales, en coordinación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), preparan el protocolo de desinfección al que será sometido el buque. Los pasajeros evacuados realizan actualmente las cuarentenas en sus países de origen.

'Todo es mentira' habla con Diana Rojas, responsable de operaciones sanitarias de la OMS. Rojas explica por qué no se realizaron pruebas PCR a todos los pasajeros durante la escala en Cabo Verde: “Es complejo realizar pruebas de laboratorio cuando no se dispone de un laboratorio a bordo, que era el caso del crucero. Cabo Verde es un país relativamente pequeño y tiene limitaciones diagnósticas. No obstante, un médico de la OMS subió al barco y se estuvo monitoreando a los pacientes de manera continua”.

Diana Rojas: "Todos los pasajeros fueron desembarcados bajo el mismo protocolo por posible exposición al virus”

Rojas también aclara por qué se optó por realizar pruebas que se hicieron: “La mejor opción diagnóstica en ese momento fue utilizar pruebas enviadas desde Argentina, que facilitó todo lo necesario para realizarlas. Posteriormente, una vez que los pasajeros desembarcaran en sus respectivos países, se llevarían a cabo las pruebas diagnósticas correspondientes. Todos los pasajeros fueron desembarcados bajo el mismo protocolo por posible exposición al virus”.

Asimismo, explica la decisión de realizar el desembarco en las Islas Canarias: “Teniendo en cuenta lo que se conoce del hantavirus y las capacidades necesarias para una evacuación como la que se realizó en Tenerife, se determinó que Cabo Verde no contaba con los recursos para un operativo de esta magnitud. Se evaluaron otras opciones como Mauritania o Senegal, pero gracias al Gobierno español se llegó al acuerdo de desembarcar en Canarias, ya que España tiene experiencia en la gestión de este tipo de situaciones”.

Finalmente, Diana Rojas se refiere al caso del paciente estadounidense: “Este pasajero es personal sanitario y estuvo apoyando al equipo médico a bordo, por lo que probablemente tuvo contacto con los pacientes afectados por hantavirus. Presentó un resultado muy débil y otro negativo, sin embargo, en el momento de la evacuación, el Gobierno de Estados Unidos decidió repatriarlo como si fuera un caso positivo, por precaución”.